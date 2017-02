Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaisen lapsiperheen isä kertoo: ”Lasta kiusataan koulussa joka päivä, eikä kiusaamista saada kuriin” Kouvolalaisen lapsiperheen isä ei ole tyytyväinen siihen, miten heidän perheensä lasten kiusaamistapauksia on selvitetty koulussa. Vanhin lapsi oli rankasti koulukiusattu. Kun hänet pahoinpideltiin koulun pihalla, oli siitä seurauksena käyntejä psykologin luona. Teini-ikäisenä lapsi pisti hanttiin, minkä jälkeen hänet erotettiin koulusta vähäksi aikaa. Ammattikoulussa häntä ei enää kiusattu. Toisella lapsella ei ollut ala-asteella kavereita. Yläasteella kiusaaminen jatkui. Kolmannen lapsen kohdalla tilanne on yhä päällä. Lasta kiusataan koulussa joka päivä. Lapsi on sulkeutunut ja kärsii henkisesti. Koulun ja kiusaajan kanssa käydyt tapaamiset eivät ole saaneet kiusaamista loppumaan. — Perheellemme on tullut sellainen tunne, että opettajat eivät osaa ratkoa kiusaamistapauksia. Perheessä on jopa mietitty kotikoulua, mutta se ei poistaisi ongelmaa, koska kiusaaja saisi yhä jatkaa omaa koulunkäyntiään. Lisäksi kotikoulu katkaisisi niitä kaverisuhteita, joita lapsella on. Isä toivoo opettajien puuttuvat jämäkämmin kiusaamiseen. — Koulun velvollisuus on tehdä kiusaajasta tarvittaessa lastensuojeluilmoitus, mutta kokemukseni mukaan kynnys sen tekemiseen on kouluissa äärettömän korkea. Sen sijaan koulusta on sanottu meille, että tehkää te kiusaajasta rikosilmoitus. Kouvolalainen isä on miettinyt, miten KiVa-koulu toteutuu käytännössä. Vaikka jotkut ovat saaneet siitä hyviä kokemuksia, hänen lapsilleen siitä ei ole ollut mitään hyötyä. Lue koko uutinen:

