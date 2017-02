Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolasta lähtöisin oleva Vilunki 3000 sekoilee alakulttuurissa — tuloksena julisteita, musiikkia ja Vuoden graafikko -tunnustus Kouvolalaislähtöinen graafikko Mikko Viljakainen tekee kerrostalokodissaan Helsingissä muun muassa levynkansia, tapahtumajulisteita ja printtejä t-paitoihin. Hänellä on yleensä paljon kaikkea kesken. — Olen suunnitellut levynkansia muun muassa Martti Servo ja Napander -yhtyeelle sekä paitoja muun muassa J. Karjalaiselle ja Ismo Alangolle. Nyt työn alla on muun muassa The Mutants -yhtyeen kiertuejuliste ja t-paita kaverin pitseriaan. Viljakainen on tehnyt graafista suunnittelua leipätyönään kymmenkunta vuotta. Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia valitsi hänet vastikään Vuoden graafikoksi. Viljakainen hämmentyi tunnustuksesta. — Ajattelin, että se annetaan sellaiselle, jonka elämäntyönä on graafinen suunnittelu eikä monenlainen sekoilu, kuten minulla.Palkitsijat luonnehtivat Viljakaista renessanssineroksi ja alakulttuurivaikuttajaksi. Hän on graafikon lisäksi muusikko, kuvittaja, dj ja radioääni. Viljakainen on kuulunut lukuisiin yhtyeisiin. Tällä hetkellä hän on mukana muun muassa The Barefoot Brothersissa ja Tähtiportissa. Hän työstää parhaillaan kasettia Pekka Toivosen kanssa. Sen toiselle puolelle tulee Toivosen musiikkia ja toiselle Viljakaisen tekemiä elokuvien ja tv-sarjojen tunnuskappaleita uusina versioina. — Olen tehnyt uusia versioita muun muassa Hunt for the Red Octoberin, Jurassic Parkin ja Kummisedän kaltaisten klassikoiden tunnareista, hän kertoo. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/11/Kouvolasta%20l%C3%A4ht%C3%B6isin%20oleva%20Vilunki%203000%20sekoilee%20alakulttuurissa%20%E2%80%94%20tuloksena%20julisteita%2C%20musiikkia%20ja%20Vuoden%20graafikko%20-tunnustus/2017221892446/4