Kouvolan Sanomat: Lukijalta: Isoja eläkkeitä pitäisi leikata — "Emme halua leimaantua ahneeksi sukupolveksi" Eläkejärjestelmä kaipaa remonttia, kirjoittaa kouvolalainen eläkeläinen Tuure Ainikkamäki Kouvolan Sanomien mielipidepalstalla. — Rahastojen pääomasta olisi otettava kertakorotus pieniin työeläkkeisiin ja samalla valtiolta rahaa kansaneläkkeisiin, Ainikkamäki kirjoittaa. Koko teksti on luettavissa alapuolella: "Viime aikoina on käyty keskustelua eläkkeistä, joihin liittyy asioita, jota ovat tiedossa tai sitten ei. Kun eläkejärjestelmästä 1960-luvulla päätettiin, silloinen perustuslakivaliokunta linjasi, että työsuhteessa karttuva eläke nauttii perustuslain omaisuussuojaa, joten siihen ei saa koskea. Voidaan kysyä, onko tämä enää tarkoituksenmukaista, kun leikataan kansaneläkettä, heikennetään lapsilisiä, päivähoitoa ja perusopetusta. Me eläkeläiset myös toivomme, että lapsiemme ja lastenlapsiemme eläkemaksut ovat kohtuulliset. Emme halua leimaantua ahneeksi sukupolveksi. Työssä olevat pääosin maksavat aina vuorollaan eläkkeellä olevien eläkkeet. Monet olettavat eläkkeelle jäädessään, että työeläkelaitoksille maksetut eläkemaksut ovat "hyllyllä" odottamassa. Valitettavasti näin ei ole, vaan työssä olevat pääosin maksavat aina vuorollaan eläkkeellä olevien eläkkeet. Työnantajamme ja itse maksamamme osuus on vajaat 40 prosenttia saamastamme eläkkeestä. Eläkelaitosten rahastot ovat suuret, ja niiden tuotosta otetaan rahaa maksettaviin eläkkeisiin ja varaudutaan tulevaisuuteen. On totta, että rahastojen pääomasta olisi otettava kertakorotus pieniin työeläkkeisiin ja samalla valtiolta rahaa kansaneläkkeisiin. Meillä on yli 200 000 todella pienituloista eläkeläistä. Näin poistettaisiin syvää katkeruutta ja samalla rahaa tulisi elvytykseen. Ei näitä rahoja viedä Espanjan aurinkorannoille. Eläketurvakeskuksen mukaan keskimäärin työeläke on noin 1 600 euroa kuukaudessa. Eläkkeiden ostovoiman suhteen olemme vauraimpien EU-maiden vertailussa keskitasoa. Eläkkeet eivät ole kaikilla päätä huimaavia, mutta eivät aina palkatkaan. Lähihoitajan peruspalkka on noin 2 000 euroa kuukaudessa. Meillä on yli 300 000 eläkeläistä, joiden eläke on yli 2 000 euroa kuukaudessa. Työeläkkeiden viime vuosien indeksikorotukset ovat suututtaneet. Indeksi ei enää ole seurannut palkkojen nousua, vaan 80-prosenttisesti hintojen nousua ja 20-prosenttisesti palkkojen nousua. Indeksin prosenttikorotukset ovat tuskallisia, koska ne suosivat hyvätuloisia ja tuloerot kasvavat. Jos eläke on tuplaten keskiarvon, niin luulisi sen riittävän ja annettaisiin korotus edes saman suuruisena kaikille. Isojen eläkkeiden leikkaus tulisi tehdä, koska se keventäisi työssäkäyvien eläkemaksuja. Erikoista on myös, että edellä mainittu perustuslain suoja ilmeisesti estää eläkekaton. Eläkelaitoksia on puolisen tusinaa. Miksi näin monta? On varmasti muutakin päällekkäisyyttä kuin toimitusjohtajat, rahoitusjohtajat, talousjohtajat ja muut. Lisäksi eläkeyhtiöiden keskinäisestä kilpailusta ei lehtitietojen mukaan ole hyötyä, pikemminkin päinvastoin." Tuure Ainikkamäki, Kouvola

