Kouvolan Sanomat: Noin 2500 kouvolalaista sairastaa tietämättään kakkostyypin diabetesta Suomessa arvioidaan olevan noin 150 000 henkilöä, jotka sairastavat tietämättään tyypin 2 diabetesta. Kouvolassa heitä on noin 2500. Kakkostyypin diabetes on salakavala sairaus, joka ei aina anna oireita, joiden perusteella menisi lääkärin. Oireet ovat hiljaisia, kuten verensokerin nousu ja väsymys. — Kun verensokeri nousee vähitellen vaikkapa 10 vuoden aikana, niin ihminen tottuu siihen, että hän on aina vain väsyneempi, eikä hän osaa ajatella oireiden liittyvän sairauteen, sanoo Diabetesliiton tiedottaja Johanna Häme-Sahinoja. Kakkostyypin diabeteksessa monelta puuttuvat diabeteksen klassiset oireet eli janon tunne sekä tarve virtsata usein. Moni tyypin 2 diabetes löydetään sattumalta laboratoriokokeissa. Suurin osa sairastuneista on ikäihmisiä, mutta nuorempien sairastuneiden määrä kasvaa koko ajan. Ylipaino ja keskivartalolihavuus ovat merkittäviä riskitekijöitä. — Jos 20-30 -vuotias sairastuu tyypin 2 diabetekseen, niin silloin on elintavoissa korjaamisen varaa, Häme-Sahinoja sanoo. Kakkostyypin diabetesta alettiin seuloa laajasti 2000-luvun alussa. Sitä ennen moni tyypin 2 diabeetikko jäi tunnistamatta ja hoitamatta. Kun oikea diagnoosi löydettiin, saatiin myös potilaiden lääkitys ja elintapaohjeet kuntoon. Tämä on lisännyt potilaiden elinvuosia. Diabetesliiton sivuilla kerrotaan, että diabetes on joukko sairauksia, joille on yhteistä se, että veren sokeripitoisuus kasvaa liian suureksi. Lisäksi potilaiden insuliinihormonin eritys loppuu, vähenee tai heikkenee. Diabeteksenpäämuodot ovat tyypin 1 eli nuoruustyypin ja tyypin 2 eli aikuistyypin diabetes. Suomessa on noin 50 000 1-tyypin diabeetikkoa ja noin 300 000 2-tyypin diabeetikkoa. Kakkostyypin diabetes on yksilöllinen sairaus, Johanna Häme-Sahinoja kertoo. — Osa pystyy pitämään sairauden kurissa muokkaamalla elintapojaan, jolloin lääkehoidon tarve siirtyy. Tyypin 2 -diabetes on etenevä sairaus, ja jossain vaiheessa eteen voi tulla se, että tarvitsee lääkitystä. — Elintapoja kannattaa toki aina parantaa. Tyypin 2 diabeteksessa lääkitys ei merkitse epäonnistumista, vaan se johtuu siitä, että iän karttuessa elimistö ei kykene tekemään enää samaa mitä aiemmin, jolloin tyypin 2 -diabetesta sairastavalla elimistöön pääsee sokeria ja lääkitys tulee tarpeelliseksi. Omaa diabetesriskiä voi kartoittaa tekemällä netissä Diabetesliiton sivulla riskitestin. Riskitestin voit tehdä täällä. Lue koko uutinen:

