Uutinen

Kouvolan Sanomat: Osa linnuista taistelee Kouvolan talvea vastaan — merikotka on yksi niistä Marraskuun alun kova parin viikon pakkasjakso jäädytti vesistöt ja karkotti tehokkaasti valtaosan muuttolinnuista. Viivyttelijöitä ja tilapäistalvehtijoita jäi Suomeen poikkeuksellisen vähän. Pyhäjärvellä kalastelevat ovat panneet merkille, miten avantojen äärellä lentelee korppien lisäksi myös suuri petolintu. Jotkut ovat luulleet sitä jopa kalasääskeksi. Sääkset ovat kuitenkin tähän aikaan vuodesta jo kaukana Afrikassa päiväntasaajan kieppeillä, hieman lämpimämpien vesien äärellä. Kyseessä on ollut merikotka, joka on saapunut paikalle kalastajien jäälle jättämien kalojen houkuttelemana. Merikotkien määrät ovat lisääntyneet. Laji on toipunut hyvin lähes sukupuuton partaalta. Nyt merikotkia voi nähdä myös Kouvolassa käytännössä läpi vuoden. Vain hyvien pesäpaikkojen puute voi olla esteenä sille, etteikö laji myös jossain vaiheessa voisi pesiä Kouvolan alueella. Ruokintapaikoilla havaitaan aina silloin tällöin harvinaisempiakin lajeja. Voikkaan Sikomäellä on havaittu tänä talvena koiraspuolinen valkoselkätikka ja nokkavarpunen piharuokinnalla. Valkealassa on puolestaan nähty peippo ruokintapaikan tuntumassa. Pihlajanmarjat loppuivat jo lokakuussa, joten marjalinnut kuten rastaat ja tilhet menivät saman tien. Tästä huolimatta pieniä räkättirastasparvia on havaittu Kouvolassa edelleenkin. Keltissä nähtiin peräti 20 yksilön räkättirastasparvi tammikuussa. Määrä on paljon tilanteessa, jossa marjoja ei enää ole juuri missään. Lyhyistä kovista pakkasjaksoista huolimatta kuluva talvi on osoittautunut toistaiseksi leudoksi ja vähälumiseksi. Helmikuu ratkaisee, millainen tästä talvesta kokonaisuutena muodostuu. Lumitilanne Kouvolassa on melko heikko. Pellot ovat vain juuri ja juuri lumen peitossa, joten ne voivat edelleen tarjota ravintoa joillekin talvehtijoille. Tästä on esimerkkinä neljä lapinsirkkua, jotka ovat viihtyneet aina näihin päiviin saakka Värälän peltolakeudella. Lapinsirkkuja tavataan Kouvolassa normaaleina muuttoaikoina, mutta talvehtivia yksilöitä vain harvoin. Elimäellä talvehtii yksi piekana ja yksi tuulihaukka. Nämä kaksi pikkujyrsijöihin erikoistunutta päiväpetolintua viettävät aikaansa joskus melko lähellä toisiaan. Vaikka piekana on hiirihaukan lähisukulainen ja tuulihaukka kuuluu jalohaukkoihin, on näillä kahdella lajilla myös yhteistä. Molemmat ovat erikoistuneet pikkujyrsijöiden pyytäjiksi ja pyyntitavat ovat molemmilla samanlaiset. Linnut vaanivat saalista ojanvarsilla kasvavien puiden latvoissa istuen tai pellon yllä paikallaan lekutellen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/11/Osa%20linnuista%20taistelee%20Kouvolan%20talvea%20vastaan%20%E2%80%94%20merikotka%20on%20yksi%20niist%C3%A4/2017221864101/4