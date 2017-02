Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tiettävästi vanhin koskaan Suomessa elänyt kana kuoli Suomenniemellä Mikkelin Suomenniemen ja ehkä koko Suomen vanhin kana Tipu nukkui pois viime viikolla noin 22 vuoden iässä. Kun Tipun emäntä Aili Kosunen meni viemään kanarouvalle aamiaista torstaina 2. helmikuuta, ei tämä enää herännyt sitä nauttimaan. 22 vuoden ikä on kanalle todella pitkä, sillä keskimäärin kanalle on elonvuosia suotu viidestä kahdeksaan. Tipu ei ollut tavallinen leghorn, vaan bosnialaista sukujuurta. Kosusen kahvilassa työskenteli Bosnian-pakolainen Meho. Meho toi 1990-luvun puolivälissä kotimaastaan tuliaisina kaksi kanaa ja kaksi kukkoa. Kukot tappelivat toisensa hengiltä, minkä jälkeen toinen kanoista riutui pois ikäväänsä. Sen sijaan Tipu sopeutui ja kuopsutteli tyytyväisenä Puolmatkan baarin pihamaalla. Illalla se häkkiin nostettaessa hieroi päätään emäntänsä poskeen. Tipu oli päästä hengestään jo nuorena, kun baarin pihaan ajaneesta autosta karkasi mäyräkoira sen kimppuun. Höyheniä lähti, mutta henkiriepu säilyi ja osoittautui pitkäikäiseksi. Kosunen myi kahvilansa, jolloin Tipu muutti Kosusen omakotitalon pihalle ja sopeutui sinnekin. Siitä tuli muutama vuosi sitten julkkis lehtiartikkelin myötä. Sen seurauksena Kosuselle alkoi tulla tiedusteluja sen voinnista puhelimessa ja kirjeissä. Tutut ja tuntemattomat ovat olleet kiinnostuneita sen voinnista. Kosunen on saanut lähettää kortin jos toisenkin uteliaisuutta tyydyttääkseen. Munakiloja, jotka Tipu-rouva vuosien varrella tuotti, ei kukaan ole laskenut. — Kaksi vuotta sitten keväällä Tipu muni vielä viisi munaa, mutta ei enää sen jälkeen, Kosunen kertoo. Kaikkia munia ei ole syöty, vaan osa tuotti jälkeläisiä. Niinpä Tipua jäivät emännän ohella kaipaamaan kaksi tytärtä — ruskea ja valkoinen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/11/Tiett%C3%A4v%C3%A4sti%20vanhin%20koskaan%20Suomessa%20el%C3%A4nyt%20kana%20kuoli%20Suomenniemell%C3%A4/2017521894852/4