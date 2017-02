Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ihmistä lyödään, eikä tunnu missään — kouvolalainen Roosa Raanoja teki ajan ilmiöistä tanssiteoksen Tanssijaopiskelija Roosa Raanoja katseli sivusilmällä ihmisiä bussipysäkeillä ja julkisissa liikennevälineissä. Kanssamatkustajat selasivat ilmeettöminä kännyköitään ilman, että kukaan kyseenalaisti omaa tai muiden käytöstä. Kasvottomaan massaan sulautuminen näytti olevan ainoa tapa selvitä tässä yhteiskunnassa. Pian Raanoja alkoi panna merkille yhä enemmän ajalle tyypillisiä ilmiöitä: ihmisten ulkoa opeteltuja mielipiteitä ja tyhjinä kumisevia lupauksia. Mahdottomuutta olla eri mieltä kenenkään kanssa ilman, että tulee poistetuksi Facebook-kavereista. Selän takana puhumista. — Toista ihmistä lyödään, eikä tunnu missään, Raanoja sanoo. Vastavalmistunut tanssija Roosa Raanoja on nyt tehnyt tanssiteoksen, jossa käsitellään päivänpolttavia teemoja. Plus miinus nolla -nimisen teoksen tulkitsee neljä 16—17-vuotiasta kouvolalaista tanssijaa, jotka ovat hankkineet oppinsa Kouvolassa toimivan tanssikoulun Studio Dance Pitin nykytanssin tunneilta. Koreografia on Raanojan. Tanssiteos nähdään helmikuussa kahdesti Kouvolan keskustassa, Pukimon viereisessä tyhjässä liiketilassa. Esitykseen on tehnyt äänet äänisuunnittelija Vili Jurva. Yhtenä kappaleena soi Samuli Putron Kannattaako tunnustaa jos pettää. — Tuntuu, että luvataan vaikka mitä, ja sitten lupaukset tallotaan tuosta vain. Sanojen ja tekojen välillä on tyhjyyttä, Raanoja sanoo. Tanssiteoksessa kasvottomuuden teemaa alleviivaa tanssijoiden samankaltainen vaatetus ja valkoiset kommandopipot. Puvustuksen on tehnyt kouvolalainen opiskelija Tuomas Ukkonen. — Tuomas on ollut pelastava enkelini, sillä hän on käynyt paljon harjoituksissa ja hänen kanssaan on voinut jutella esityksestä, Raanoja sanoo. Tanssijoina nähdään Julitta Hurmerinta, Pihla Mäkinen, Sofia Raanoja ja Aino Karstinen. Plus miinus nolla on Raanojan ensimmäinen koulun ulkopuolinen teos. Vaikka hän ei itse tanssi tässä teoksessa, tulevaisuudessa hänet nähdään myös tanssijan roolissa.

