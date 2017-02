Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kommentti: KooKoolle pisteet siitä, että asiat sanotaan niin kuin ne ovat Jos KooKoon kausi onkin mennyt kaukalossa penkin alle, niin ainakin yhden asian seura on hoitanut paremmin kuin lähimmät kilpailijansa. Nimittäin sen, miten tyhjennysmyynneistä kerrotaan. Sinänsä odotettu uutinen on helpompi niellä kun toimitusjohtaja puhuu asioista niiden oikeilla nimillä eikä yritä diipadaapailla mustaa valkoiseksi. Sakari Välimaa sanoo KooKoon verkkosivuilla, että taloudellisesti kausi on ollut huono, ja Malisen, Kantolan ja O’Connorin siirrot auttavat ensi vuoden budjetin kasaamisessa. On selvää, että suljetussa sarjassa tämä oli varsin fiksu liike, ja sellaisena helppo hyväksyä. Hyväksymistä helpottaa tapa, jolla asiasta kerrottiin. Aiemmin tällä viikolla SaiPa päästi pari runkopelaajaansa Sveitsiin ja kertoi tavoittelevansa edelleen pudotuspelipaikkoja. Ei oikein maistunut. Esimerkiksi naapurilehti Etelä-Saimaan toimittaja Juhana Nyman suomii SaiPan tiedottamista kommentissaan, joka löytyy tämän linkin takaa. Rauman Lukon reilun parin viikon takainen tiedote Aaron Gagnonin sopimuksen purkamisesta taas nousi pikavauhtia moderniksi klassikoksi. — Haluamme viestittää sekä joukkueelle että katsojille, että puheet tyhjennysmyynnistä kohdistukoon nyt muualle kuin Rauman Lukkoon, sanoi seuran hallituksen puheenjohtaja Ari Salmi samassa tiedotteessa, jossa seura kertoi tyhjennysmyynnistä. Se maistui vielä huonommin. Lukko on tosin sittemmin vähän piristynyt, mutta eiköhän Gagnon-kaupan syy ollut kuitenkin taloudellinen. Rahaa piti säästää kun playoff-paikka oli karkaamassa. KooKoon Välimaa ei houkuttele väkeä hallille maalailemalla ruusuja playoff-taistelusta. Hän sanoo, että pelaajilla on panoksena omat, ensi kauden pelipaikkansa, ja siksi KooKoo taistelee loppuun asti. Se maistuu aika paljon paremmin. Kun maito on maassa, on turha yrittää väittää muuta. KooKoo ei yritä, ja siitä seuralle täydet tyylipisteet. Tapani Olkku tapani.olkku@kouvolansanomat.fi Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja Lue koko uutinen:

