Kouvolan Sanomat: KooKoo aloitti tyhjennysmyynnin: Malinen, O’Connor ja Kantola HIFK:hon KooKoo tiedottaa viiden pelaajan kaupasta Helsingin IFK:n kanssa. KooKoosta Helsinkiin siirtyvät hyökkääjät Jarkko Malinen ja Kai Kantola ja puolustaja Ryan O’Connor. Toiseen suuntaan tulevat hyökkääjät Panu Mieho ja Miro-Pekka Saarelainen. — Kiitämme Malista, O’Connoria sekä Kantolaa yhteisestä taipaleesta ja jatkamme nyt eteenpäin näillä miehillä, sanoo KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen tiedotteessa. Mieho ja Saarelainen pelaavat KooKoossa lainasopimuksella kauden loppuun. Mieho on tehnyt 26 ottelussa tehot 2+1 ja Saarelainen 22 ottelussa samat 2+1. Malinen on pelannut KooKoossa tällä kaudella 40 ottelua tehoin 3+21, Kantola 50 ottelua pistein 14+9 ja O’Connor 44 peliä tehoin 6+15. KooKoo on jääkiekkoliigassa tällä hetkellä toiseksi viimeisenä. Ero pudotuspeliviivaan on kymmenen pistettä, kun runkosarjaa on pelaamatta kymmenkunta kierrosta. Aiemmin tällä viikolla liigajumboksi valahtanut paikallisvastus SaiPa ilmoitti Jussi Markkasen ja Matti Järvisen siirtymisestä Sveitsin liigan Zugiin. Rauman Lukko purki tammikuun lopulla ykköshyökkääjänsä Aaron Gagnonin sopimuksen ja Gagnon siirtyi niinikään Sveitsiin Bernin joukkueeseen. Lue koko uutinen:

