Kouvolan Sanomat: KooKoon Välimaa: Pelaajakaupalla saatiin ”merkittävä säästö” KooKoon toimitusjohtaja Sakari Välimaa sanoo, että päätös kaupata Jarkko Malinen, Kai Kantola ja Ryan O’Connor oli vaikea, mutta samalla tärkeä. Loukkaantumissumassa tarponeen KooKoon pelaajabudjetti on venynyt ja paukkunut, ja kolmikon myynnistä seura saa säästettyä rahaa ensi kauden joukkueeseen. Taloustilannetta vaikeuttaa se, että kun peli ei ole kulkenut, ottelujen tuotot ovat jääneet alle tavoitellusta. — Näiden yhteisvaikutus on niin suuri, että sopeuttamistoimenpiteitä on pakko tehdä. Se on tässä hetkessä ikävä, mutta tulevaisuuden kannalta ainut järkevä ratkaisu. Nappulakaupan takia emme olisi ryhtyneet muutoksiin, Välimaa sanoo seuran verkkosivuilla. Tällä kaupalla saatuja säästöjä Välimaa kuvailee erittäin merkittäviksi. Välimaa toivoo kannattajilta ja yhteistyökumppaneilta ymmärrystä. — Olemme urheiluliiketoimintaa harjoittava osakeyhtiö, jonka tuottojen ja kulujen on oltava tasapainossa. Vain hyvässä kunnossa olevalla taloudella voimme kasvaa kohti Liigan keskikastia. Runkosarjaa on KooKoon kohdalla jäljellä 10 kierrosta. — Pelaajat pelaavat ensi kauden pelipaikoistaan ja ylpeydestään. KooKoo laittaa edelleen kaiken likoon jokaisen ottelun voittamiseksi niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin. Seurassa on tulossa vielä muitakin muutoksia, mutta niistä Välimaa sanoo KooKoon tiedottavan kauden päättymisen jälkeen. Lue koko uutinen:

