Kouvolan Sanomat: KooKoon faniryhmän puheenjohtaja: Tyhjennysmyynnit suljetun sarjan vitsaus Kolmen tärkeän pelaajan kauppaaminen toiseen seuraan runkosarjan loppuhetkillä teki kipeää KooKoon faniryhmän Kuudennen Kenttäpelaajan puheenjohtajalle Aki Paalaselle. — Nämä tyhjennysmyynnit ovat suljetun sarjan vitsaus. Olen aina ollut niitä vastaan, sillä olen avoimen Liigan ja karsintojen kannattaja, Paalanen sanoo. Paalanen ei kuitenkaan hylkää KooKoota. — 30 sarjapistettä on vielä jaossa. Itse menen peleihin niin kuin ennenkin. Eiväthän kannattajat ja kumppanit tällaisista myynneistä tykkää, mutta liigaseurat ovat yrityksiä, joten niiden pitää ajatella talouttaan. Liigan avaamisesta puhuttaessa Paalanen pitää nykyistä 15 joukkuetta hyvänä määränä. — Ainakin tällä kaudella sarja on ollut erittäin tasainen ja siten mielenkiintoinen. Paljon on pelattu ristiin, ja KooKookin on taistellut kärkipään joukkueita vastaan tasaisesti. Liigan avaaminen ja karsintojen palauttaminen olisivat joka tapauksessa urheilullisin ratkaisu. Paalasen mielestä KooKoo lähti kauteen realistisilla tavoitteilla. — Ilman muuta joukkueella oli mahdollisuudet mennä pudotuspeleihin, mutta loukkaantumiset sotkivat kautta. KooKoon yleisökeskiarvo tällä kaudella on 3562 katsojaa. Seura budjetoi 3700 katsojan keskiarvon. Kouvolalaisjoukkueella on runkosarjasta pelaamatta kuusi kotiottelua ja neljä vierasottelua. Lue koko uutinen:

