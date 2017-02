Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolankin yhdeksäsluokkalaisille jaettava feminismikirja on herättänyt kuohuntaa Maaliskuussa kaikille Suomen yhdeksäsluokkalaisille jaetaan nigerialaisen Chimamanda Ngozi Adichien kirjoittama kirja Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä. Kirja on nimensä vuoksi ollut kuuma keskustelunaihe jo ennen kuin yksikään opettaja tai oppilas on sitä päässyt avaamaan. Kirjaa on sekä kritisoitu että kiitelty, vaikka harva on lukenut sitä. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on selventänyt, että opettajat saavat itse valita, käyttävätkö he sitä opetuksessaan. Hän myös tähdentää, että kirjalahjoitukseen ei ole käytetty verorahoja. Elimäen yhtenäiskoulun rehtori Piia Kesonen on kuullut kirjakohusta. Kesonen kertoo, että opettajakunta tekee maaliskuussa yhteisen päätöksen siitä, käytetäänkö kirjaa vai ei. — Kirjalla on jotenkin raflaava nimi, mutta kai se ohjaa tasa-arvoiseen ajatteluun. Uskoisin, että se on koululle sopivaa materiaalia, Kesonen sanoo. Urheilupuiston koulun yhdeksäsluokkalaisista löytyisi lukuintoa. Feminismi-sana ei tuntunut nuorista tutulta, mutta moni oli valmis ainakin selailemaan kirjaa. — Ei se ainakaan pahaa tekisi, Timi Rantala arvioi. — Sen avulla voisi ymmärtää joitakin asioita uudella tavalla, Eetu Laitinen sanoo. Piitu Saarinen lukisi kirjan loppun asti, jos se koskettaisi jotenkin hänen omaa elämäänsä tai siinä olisi hyvä tarina. Otavan kirjasäätiö lahjoittaa Adichien kirjan oppilaille osana ISOT- eli Itsenä olemisen tärkeydestä -hanketta. OKM on myöntänyt peruskouluihin suunnatulle tasa-arvohankkeelle 70 000 euroa. Avustus on myönnetty veikkausvoittovaroista. ISOT-hanke tuottaa yläasteikäisille suunnattua oppimateriaalia, joka antaa opettajille välineitä tasa-arvon käsittelemiseen. — Hankkeen tavoitteena on saada nuoret keskustelemaan ja tuomaan esiin ajatuksiaan tasa-arvosta ja lisätä myös opettajien aiheen käsittelemiseen liittyviä valmiuksia, Grahn-Laasonen kirjoittaa. Hankkeessa ovat mukana muun muassa Jyväskylän yliopisto, Otavan kirjasäätiö, Feministinen ajatushautomo Hattu ja Tampere-talo. Kirja on muotoiltu puheesta, jonka palkittu kirjailija Adichie antoi TED Talkissa vuonna 2012. Kirjassa hän kuvailee omakohtaisten esimerkkien kautta naisena olemisen vaikeutta Afrikassa sekä nykyisessä kotimaassaan Yhdysvalloissa. Lisäksi hän kritisoi miesten ahdasta roolia yhteiskunnassa, ja vaatii parempaa elämää sekä miehille että naisille. Adichie painottaa feminismin olevan hänelle sukupuolten välisen yhteiskunnallisen, poliittisen ja taloudellisen tasa-arvon edistämistä, ei pelkästään naisen aseman edistämistä. Adichien kirjaa jaettiin jo vuonna 2015 Ruotsissa lukiolaisille keskustelunherättäjäksi. Feministiksi julistautunut supertähti Beyoncé on lainannut otteita Adichien puheesta hitissään ****Flawless. Lue koko uutinen:

