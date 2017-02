Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tehdas meni, työväki jäi — Myllykosken työväenyhdistys sinnittelee uudessa tilanteessa Myllykosken työväenyhdistys vietti lauantaina 120-vuotisjuhliaan. Tehdasta ei enää ole, mutta yhdistys jatkaa toimintaansa muuttuneessa tilanteessa. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä noin 80 jäsentä. Parhaimpaan aikaan on ollut puolen toistasataa. Tilanne ei ole silti huono. Kokeneet jäsenet ovat pysyneet aktiivisina, ja uusia nuoria jäseniä on saatu mukaan toimintaan. Yksi työväenyhdistyksen nuorista on 18-vuotias abiturientti Camilla Relander. Hän haluaa vaikuttaa. Relander on istunut neljä vuotta Kouvolan nuorisovaltuustossa ja kokeilee nyt ensi kertaa siipiään kuntavaaleissa. — Nuorisovaltuuston puheenjohtajana olen nähnyt ja kokenut monenlaista, mutta haluan enemmän. Minulla on ollut puhe- ja läsnäolo-oikeus. Tavoittelen äänioikeutta, sillä haluan vaikuttaa siihen, miten nuorten asiat tässä kaupungissa kehittyvät. Nykyajan työväenyhdistykset toimivat monien kunnallispolitiikkojen ja -aloitteiden ponnahduslautoina. Myllykosken työväenyhdistys syntyi aikana, jolloin Suomi teollistui nopeasti. Myllykoskelle oli perustettu puuhiomo vuonna 1892. Kouvolan ja Kotkan välinen junarata oli valmistunut 1890. Maataloudesta elänyt seutu alkoi nopeasti muuttua. Viialan kylässä vaikuttanut opettaja Aapeli Minkkinen ja kirvesmies Antti Lehtinen perustivat Sippulan työväenyhdistyksen tarkoituksenaan kiinnittää huomio työväen sekä aineellisen että henkisen elämän puutteellisuuteen. Siihen aikaan tehdastyöläisen työpäivä kesti kellon ympäri. Vähäinen vapaa-aika täyttyi usein virikkeiden puutteessa joutilaisuudesta ja juopottelusta. Koko kansan sivistystasoa piti nostaa valistustyöllä. Sitä varten syntyivät monet kansanvalistusseuran haaraosastot, nuorisoseurat ja työväenyhdistykset. Työväenliikkeen synty oli historiallinen tapahtuma, jossa ihmiset ottivat itselleen oikeuden rakentaa tulevaisuuttaan haluamallaan tavalla, sanoo Myllykosken työväenyhdistyksen pitkäaikainen jäsen Hannele Viljakainen. Monet Myllykosken työväenyhdistyksen alkuaikojen jäsenistä olivat seppiä, suutareita ja muita käsityöläisiä. Pian yhdistys profiloitui erityisesti paperityöläisten asioiden ajajaksi. Sotien jälkeen kunnallispolitiikan merkitys kasvoi yhdistystoiminnassa. Kun kuntien palvelut monipuolistuivat, haluttiin niihin myös vaikuttaa, Viljakainen kertoo. — Maailma on muuttunut reilussa sadassa vuodessa paljon, mutta tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja hyvinvointiyhteiskunnan puolesta pitää yhä tehdä töitä, jotta nämä asiat säilyisivät tuleville sukupolville, Viljakainen linjaa. Vaikuttamisen halu veti Hannele Viljakaisen yhdistykseen vuonna 1979. Pari vuotta aikaisemmin paikkakunnalle muuttaneella terveydenhoitajaopiskelijalla oli omien sanojensa mukaan ”himo vaikuttaa ihmisten elämään”. — Olin jo ollut perhepäivähoidon ohjaajana ja tunsin lapsiperheiden arkea. Päivähoitolaki oli juuri tullut ja perhepäivähoitoa oli paljon enemmän kuin kunnallisia päiväkoteja. Lapsiperheiden arjesta kiinnostunut nainen kohtasi miesvaltaisen työväenyhdistyksen. — Vielä siihen aikaan naisia pidettiin lähinnä kahvinkeittäjinä. Toisaalta naiset eivät itsekään olleet vielä kovin aktiivisia hakeutumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, Viljakainen pohtii. Tehdas määritteli ihmisten ajattelutavan vuosikymmenien ajan. Elettiin hierarkiassa, joka oli samalla näkyvä ja näkymätön. Opettaja Aapeli Minkkinenkin joutui lopulta painostettuna väistymään perustamansa yhdistyksen toiminnasta, koska siihen aikaan opettajan ei ollut sopivaa kaveerata liian näkyvästi työväen kanssa. Luokkatietoisuus näkyi hyvin vielä 1970—80-lukujen taitteessa. Jos et ollut tehtaalla töissä, olit kaupungin palveluksessa. Jos et ollut kaupungin töissä, olit sairaalan väkeä, tai jos et sairaalallakaan, niin ehkä opettaja. Kaikilla oli oma paikkansa. — Jos en olisi ollut Kuusankoskelta kotoisin, minun olisi ollut vaikea ymmärtää myllykoskelaista sisäänpäinkääntyneisyyttä ja sopeutua siihen. Minulla oli sentään joku käsitys siitä, millaista elämä pienellä tehdaspaikkakunnalla on, Hannele Viljakainen kertoo. Toisaalta sisäänpäin katsominen vahvisti yhteisöllisyyttä. Koska tehdas piti hyvää huolta väestään, muualle ei ole ollut tarvis lähteä. Kun muualle ei lähdetty, väki vaihtui hitaasti. Näin ollen kaikki tunsivat toisensa, jos ei ihan sukulaisuussuhteen niin ainakin työtoveruuden kautta. Parhaimmillaan Myllykosken runsaasta 5 000 asukkaasta noin 1 500 työskenteli tehtaalla. — Tehtaalle pääsi aina töihin. Pomot kyselivät joko se teidän poika olisi työhöntuloiässä. Yhdestä perheestä saattoi olla neljäkin sukupolvea samaan aikaan tehtaalla, Myllykosken työväenyhdistyksen varapuheenjohtaja Riitta Matula muistelee. Välillä asia sai Viljakaisen mukaan huvittaviakin piirteitä. — Tehtaan pomot kysyivät, että pelaatko jalkapalloa. Jos pelasit, pääsit töihin. Jos et pelannut jalkapalloa, kysyttiin keilaamisesta. Jotain piti harrastaa, se oli Myllykosken henki. Työväelle oli omat urheiluseuransa ja musiikilliset rientonsa. Isän työpaikka määritteli usein seuran, missä lapsi sai harrastaa. Yhteisöllisyys oli myös turvallisuutta, Matula huomauttaa. Se on jäänyt, vaikka tehdas lopetti. — Tehtaan lopettamisen jälkeen moni lähti töiden perässä muualle, mutta kodit jäivät Myllykoskelle. Tänne palataan vähänkin pidemmillä vapailla. Myllykoskelaisilla on vielä yksi etu puolellaan: mylsäläisyys. Se on sisäänrakennettu tunne, jonka myllykoskelaiset tunnistavat toisissaan. Ihminen voi lähteä Myllykoskelta, mutta Myllykoski ei ihmisestä, mylsäläiset sanovat. — Poikani on asunut 16-vuotiaasta asti Lahdessa. Hänellä on olkavarressaan tatuointi 46800, Hannele Viljakainen kertoo. 46800 on Myllykosken postinumero. Lue koko uutinen:

