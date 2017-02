Uutinen

Kouvolan Sanomat: Veroale sähköistäisi e-kirjamarkkinat Jos hallituksen kaavailema digitaalisten lehtien ja kirjojen arvonlisäverojen alentaminen toteutuu, e-kirjojen läpimurto tapahtuu lähivuosina. Tähän uskovat Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho ja Elisa Kirjan liiketoimintajohtaja Essi Manner. — Arvonlisäveron alentamisen jälkeen kustantajat pystyvät tasavertaisemmin markkinoimaan e-kirjoja. Tämän myötä tietoisuus niistä kasvaa, kustantajien etujärjestöä johtava Laiho kertoo. Manner arvioi e-kirjojen myynnin lähtevän kasvuun uuden lain myötä. Hänen mukaansa korkea arvonlisävero on hidastanut sähkökirjojen yleistymistä. Valtiovarainministeri Petteri Orpo esitti tammikuussa, että digitaalisten lehtien ja kirjojen arvonlisäveroa laskettaisiin nykyisestä 24 prosentista 10 prosenttiin eli samalle tasolle kuin painetuissa tuotteissa. Muutos tulisi voimaan vuoden 2018 alusta. Laihon mukaan veroale on tervetullut, sillä tällä hetkellä e-kirja on kustantajille paperista kalliimpi. — On yleinen harhaluulo, että sähköinen kirja olisi halpa toteuttaa. E-kirjojen kustannusrakenne on hyvin samankaltainen kuin painettujen teosten. Painamisen osuus kokonaiskustannuksista on vain noin kymmenen prosenttia. Myös Manner pitää nykytilannetta epäreiluna. Hänen mielestään on outoa, että digitalisoituneessa maailmassa paperista versiota verotetaan sähköistä kevyemmin. Manner uskoo, että veroale vaikuttaisi sekä jälleenmyyjiin, kustantajiin että asiakkaisiin. Lukijoille konkreettisin muutos tulisi olemaan tuotteiden hintojen lasku ja valikoiman paraneminen. — Veron alenemisen on pakko näkyä hinnoissa, muuten se olisi kuluttajille tosi iso pettymys. Vaikka sähkökirjojen myynti on noussut tasaisesti viime vuosina, niiden osuus Suomen kirjamarkkinoista on vain noin prosentin luokkaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa e-kirjojen siivu kokonaismyynnistä on jo 25 prosenttia. — Meilläkin e-kirjojen osuus voisi nousta 10—20 prosenttiin, Laiho arvioi. Lue aiheesta lisää maanantain lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/12/Veroale%20s%C3%A4hk%C3%B6ist%C3%A4isi%20e-kirjamarkkinat/2017521895762/4