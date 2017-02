Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iitin kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys alkaa tänään Iitin seurakunta valitsee tällä viikolla itselleen uutta kirkkoherraa. Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys alkaa tänään maanantaina, ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai. Ehdokkaita on kolme. Ehdolla ovat Pellon kirkkoherra Mikko Pelkonen, Padasjoen vt. kirkkoherra Minna Rikkinen ja Joutjärven seurakunnan kappalainen Erkki Suhonen. Iitissä näkyy se, että seurakunta on kunnassa edelleenkin tärkeässä asemassa, sanoo vs. kirkkoherra Karoliina Nikula. — Sunnuntaimessussa kävijöiden määrä on ollut huomattavasti korkeampi vaalinäytteiden aikana. Kävijöitä on ollut selvästi ainakin puolet enemmän. Kirkkoherra valitaan suoralla vaalilla. Seurakuntaneuvosto päätti vaalitavasta viime syksynä, kun ehdolla oli myös välillinen vaali, jossa valinnan olisi tehnyt seurakuntaneuvosto. — Niin sanottu kansanvaali on edelleen ensisijainen tapa valita kirkkoherra, Nikula sanoo. Ennakkoäänestys järjestetään kirkkoherranvirastossa 13.—17.2. kello 9—18. Varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää kirkossa kello 11.15—13 ja seurakuntakeskuksessa kello 14—19. Tavoite on, että äänestystulos saadaan laskettua jo sunnuntai-iltana. Lopullisesti valinnan vahvistaa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli. Iitin edellinen kirkkoherra Jyrki Nordlund jäi eläkkeelle tammikuun lopulla 33 vuoden palveluksen jälkeen. Lue koko uutinen:

