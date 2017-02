Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jääkiekkoliiton taitovalmentaja Saara Niemi: Kouvolan alueelle kaivattaisiin lisää tyttöjoukkueita Sumulaakso oli täynnä reipasta tyttöenergiaa perjantaina ennen Kouvolan jäähallissa pelattua Suomen ja Venäjän välistä naisten Euro Hockey Tourin ottelua. Jääkiekkoliiton ja paikallisten seurojen järjestämässä tyttökiekkotapahtumassa oli mukana Kymi—Saimaan-alueen F- ja D-juniori-ikäisiä tyttöpelaajia, mutta myös ensipotkuja kaukalossa kokeilevia tyttöjä. — Tapahtuma on jo perinne naisten ja tyttöjen maaotteluiden yhteydessä. Tytöt tulevat katsomaan peliä ja pääsevät itsekin jäälle, kertoo Jääkiekkoliiton tyttöjen taitovalmentaja Saara Niemi. Niemen toimenkuvaan kuuluu tyttöpelaajien ja -valmentajien rekrytointi sekä tyttökiekon valmennuksen kehittäminen seuroissa. Maajoukkueurallaan yhden olympiapronssin ja kolme MM-pronssia voittanut Niemi on myös mukana alle 18-vuotiaiden maajoukkueen valmennusryhmässä. — Opetellaan lajitaitoja, pelataan ja pidetään hauskaa. Tytöt pääsevät osallistumaan myös itse ottelutapahtumaan — keräämään kiekkoja, tekemään kunniakujaa ja lausumaan Leijonavalan. Niemen mukaan tyttökiekkotapahtumat ovat olleet viime vuosina suosittuja. — Kouvolan alueella tyttöjen jääkiekko ei ole vielä hirveän suosittua. Silti mukana oli 35 tyttöä. Kouvolan tyttöjen ja valmentajien lisäksi kaukaloon mahtui junioreita myös Kotkasta ja Mikkelistä. — Tietysti haluamme houkutella mukaan myös sellaisia jotka eivät pelaa vielä missään seurassa. Tänä vuonna Girl’s Hockey Day -tapahtumissa on ollut mukana viitisen sataa aloittelijaa. Heistä noin neljäsosa jää mukaan seurojen toimintaan. Niemen mukaan Kouvolan alueelle kaivattaisiin kipeästi tyttöjoukkueita. Tällä hetkellä alueen kiekkotytöt pelaavat poikien joukkueissa. — Tyttöjä kyllä riittäisi, mutta joukkueen eteen pitäisi tehdä vähän töitä, heittää Niemi kiekon kouvolalaisseuroille. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/13/J%C3%A4%C3%A4kiekkoliiton%20taitovalmentaja%20Saara%20Niemi%3A%20Kouvolan%20alueelle%20kaivattaisiin%20lis%C3%A4%C3%A4%20tytt%C3%B6joukkueita/2017221901401/4