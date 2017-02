Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kommentti: KooKoo myi pelaajiaan — Osataanko laajaa kuvaa katsella Kouvolassa? Jos KooKoo olisi voittanut perjantaina Raumalla Lukon, kouvolalaisseura ei välttämättä olisi luopunut kertaheitolla kolmesta ykköskorin pelaajastaan. Ero pudotuspeleihin olisi seitsemän pistettä, ja alkaneella viikolla odottaisi kaksi herkullista kotiottelua Sportia ja Kärppiä vastaan. Jos-sana on kuitenkin urheilussa kuin kirosana, ja Lukko-ottelu meni jo valitettavan tutuksi tulleella kaavalla kouvolalaisittain pöpelikköön. Yritteliäs ja pirteä pelaaminen ei johtanut tulokseen, kun KooKoon pelaajat kantavat hartioillaan flyygelin painoista taakkaa maalinteosta. On helppo sanoa, että loukkaantumisia sattuu joka joukkueelle. Yhtä helppoa on sanoa, että paikoista pitäisi osata aina tehdä maali. Joka tapauksessa nämä kaksi osa-aluetta ovat kirpaisseet KooKoota poikkeuksellisen julmasti. Kun loukkaantumiset ja sairastelut osuvat kärkipelaajiin, kovakin joukkue joutuu koetukselle. Puhumattakaan pienen budjetin KooKoosta. Toimitusjohtaja Sakari Välimaan sanat asettavat kouvolalaisen edustuskiekkoilun yhtä sarjakautta laajempaan kuvaan. Tuota laajaa kuvaa osaa vain harva katsoa. Kuudetta kauttaan KooKoossa työskentelevä Välimaa on jo aiemmin useissa Kouvolan Sanomien haastatteluissa korostanut, että urheiluliiketoiminnassa yksi hyvä kausi voi auttaa sitä seuraavaa, mutta yksi huono kausi voi pilata monta seuraavaa. Välimaa on varautunut vastaanottamaan ykköskorin pelaajien myynnistä aiheutuvan yleisöpalautteen. — Kaatunutta maitoa ei saa parkumalla takaisin lasiin. Ensi kauttamme ajatellen tämä päätös on paras ratkaisu, Välimaa perusteli Jarkko Malisen, Kai Kantolan ja Ryan O’Connorin myymistä HIFK:hon. KooKoossa on tehty nousujohteista työtä monta vuotta ja saavutettu liigakelpoisuus. Siksi ei kannata nyt vaipua synkkyyteen yhdestä vaikeasta ajanjaksosta. On syytä pitää mielessä, että liigaorganisaationa KooKoo on erittäin nuori. Seura oli 25 vuotta poissa pääsarjatasolta, eikä sellaiselta takamatkalta tulla saman tien edes keskikastiin. Vaaditaan kovaa työtä, viisaita valintoja ja kärsivällisyyttä. KooKoo on esitellyt tällä kaudella uusina nuorina pääsarjapelaajina Olli Korhosen, Sami Tammisen, Jesse Espon ja Santeri Salmelan. Jo viime kaudella omat kasvatit Arttu Pelli ja Mikko Virtanen pomppasivat vakiokokoonpanoon. Nämä ovat kovia juttuja KooKoolta, jonka junioritoimintakin vasta hakee tukevaa asentoa. Kokonaan toinen kysymys on Liigan sarjajärjestelmä. Tällaisilta tyhjennysmyynneiltä vältyttäisiin, jos kaikilla seuroilla säilyisi panosta kauden loppuun saakka. Liigan avaamisesta käydään koko ajan kuumenevaa keskustelua. Jääkiekon Liiga on saavuttanut ylivoimaisen aseman Suomen seuratuimpana sarjana, mutta avainkysymys kuuluu, kuinka kauan tätä voi jatkua, jos tämän lystin maksavat fanit ja yhteistyökumppanit kyllästyvät ja vetävät omat johtopäätöksensä. Kuten SaiPasta viime viikolla Sveitsin liigaan myyty maalivahti Jussi Markkanen sanoi: Yleisöllä täytyy olla oikeus äänestää jaloillaan. Tapio Ahlroth Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien urheilutoimituksen esimies. tapio.ahlroth@kouvolansanomat.fi | Twitter: @Tapparberg Lue koko uutinen:

