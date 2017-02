Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalla kova investointivauhti: rahaa luvassa muun muassa Kellomäen kiertoliittymään Pitkään odotetut Kellomäen kiertoliittymä Kouvolassa ja Valtakadun korjaus Kuusankoskella toteutunevat tänä vuonna. Näin käy, jos tekninen lautakunta hyväksyy tiistaina teknisen johtajan Hannu Tyllin ehdotuksen tämän vuoden investoinneista. Kiertoliittymälle esitetään 280 000:ta euroa ja Valtakadulle kevyen liikenteen väylineen 500 000:ta euroa. Koriansuoran, Hitsaajantien ja Sepänkadun risteys on yksi Kouvolan liikenteen pahimpia pullonkauloja. Yhdyskuntatekniikan johtaja Anne Ahtiainen arvioi viime kesänä, että jos kilpailutus voidaan tehdä alkuvuodesta, hanke etenee nopeasti. Valtakadun remontti Sepäntien ja Pallokentäntien välillä on sen verran suuri urakka, että työt ajoittuvat kahdelle vuodelle. Valtakadun remontti maksaa miljoona euroa. Kellomäen ja Valtakadun remonttien lisäksi suurimmat tiesaneeraukset ovat Vesitorninkatu Kouvolassa ja Yhteiskouluntie lähialueineen Inkeroisissa. Kaupungin investointiohjelma on tämän vuosikymmenen lopussa muhkea. Tämän vuoden nettoinvestoinnit ovat hankesuunnitelman mukaan kaikkiaan vajaat 26,2 miljoonaa euroa. Kaupungin kärkihankkeiden osuus 26,2 miljoonasta on vajaat 11,7 miljoonaa. Muihin investointeihin on käytössä 13,5 miljoonaa, ja Kimolan kanavan rahoitusosuus on reilut miljoona euroa. Kärkihankkeisiin kuuluvalle matkakeskukselle esitetään tälle vuodelle 5,5 miljoonaa euroa. Summasta 3 miljoonaa menee Hallituskadun kaksisuuntaistamiseen, 2 miljoonaa bussiterminaaliin ja 0,5 miljoonaa muihin liikennejärjestelyihin. Tuleville vuosille matkakeskukselle ympäristöineen on osoitettu 13,5 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan hintalappu on siis 19 miljoonaa euroa. Asuntomessuille on varattu vajaat 6,9 miljoonaa euroa, josta tälle vuodelle vajaat 2,9 miljoonaa. Keskustan kehittäminen eli Manski ja Keskuspuiston leikkialue haukkaavat tämän vuoden investoinneista 3 miljoonan euron palan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/13/Kouvolalla%20kova%20investointivauhti%3A%20rahaa%20luvassa%20muun%20muassa%20Kellom%C3%A4en%20kiertoliittym%C3%A4%C3%A4n/2017221891925/4