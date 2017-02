Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Suunnistajien Mirka Suutari valittiin hiihtosuunnistajien MM-joukkueeseen Hiihtosuunnistajien katseet kohdistuivat sunnuntaina Imatralla päättyneiden EM-kisojen jälkeen maaliskuun puolivälissä Venäjällä pidettäviin MM-kisoihin. Suomen MM-joukkueeseen nimettiin kymmenen urheilijaa. Kouvolan Suunnistajien Mirka Suutari valittiin joukkueeseen. — Päädyimme viiden naisen ja viiden miehen valintaan, koska näin jokaiselle tulee kisattavaa. Hiihtosuunnistuksessa kaikki kilpailijat hiihtävät kaikkia matkoja, eikä sprinttiin tai pidempiin matkoihin ole erikoistuttu, muistutti maajoukkueen päävalmentaja Jarkko Urpalainen Suunnistusliiton tiedotteessa. MM-kisoissa jokainen maa saa asettaa lähtöviivalle neljä urheilijaa per matka. Suomella on näiden lisäksi käytössä yksi lisäpaikka, kun keskimatkan maailmanmestaruuden Norjassa voittanut Milka Reponen on joukkueessa. Hiihtosuunnistuksen MM-kisat alkavat Krasnojarskissa Venäjällä maaliskuun 7. päivänä sprinttiviestillä. Lue koko uutinen:

