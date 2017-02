Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan kiinteistöissä korjausvelkaa noin 200 miljoonan euron edestä — kymmenkunta sisäilmaongelmaista rakennusta peruskunnostusta tai purkamista vailla Kaupungin omistuksessa olevista kiinteistöistä noin 60—70:ssä on jonkinlaisia epäilyjä sisäilmaongelmista. — Osassa niistä on hyvin pieniä kunnossapitoon liittyviä korjauksia, ympäristöterveystarkastaja Reijo Pesonen sanoo. Yli 400:n kiinteistön joukossa on Pesosen mukaan kymmenkunta sellaista, joilla on edessään joko isoja korjauksia tai korvausrakentamista. Pesosen mukaan Kouvolalla on edessään isot investoinnit kiinteistöjensä kunnostamisessa lähivuosina. — Meillä on iso korjausvelka ja se kasvaa. Jossain vaiheessa me tarvitsemme isompia korjauksia. Olen kuullut puhuttavan noin 200 miljoonan euron korjausvelasta. Kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka sanoo, että tilapalveluissa puhutaan mieluummin peruskorjausvelasta. — Se 200 miljoona euroa on ihan arvio. Oli summa vähemmän tai enemmän, niin Kuitikan kommentin mukaan korjauskuorman kiinni kurominen tulee olemaan vaikeaa. — Koko ajan se menee karkuun meillä. Anjalan entinen koulu on ollut käyttökiellossa elokuusta alkaen sisäilmaongelman takia. Valkealan koulukeskuksen ja Sarkolan koulun hankesuunnitelmat ovat parhaillaan käynnissä. Voikkaalla sijaitseva Hirvelän koulu, Ummeljoen koulu ja Elimäen yhtenäiskoulun rakennukset vaatisivat Pesosen mukaan myös isompia korjaustoimia. Hän ei ota kantaa siihen, mikä näiden koulurakennusten kiireellisyysjärjestys korjauksille on. — Niissä ei ole pahoja oireita, mutta rakennusten kunto alkaa olla elinkaarensa päässä. Talotekniikka tulee niissä vastaan. Päiväkotien kuntoa Pesonen luonnehti Kouvolassa ainakin sisäilman osalta kokonaisuutena katsoen hyväksi. Sisäilmatyöryhmän listalla on vain kaksi päiväkotia, joihin joudutaan paneutumaan pintaa syvemmältä. — Jokelan päiväkoti on meillä nyt työn alla. Siellä on käynnistetty selvittely, että mitä sille täytyy tehdä. Utunmäen päiväkoti Lehtomäessä on toinen, jota joudutaan miettimään. Lue koko uutinen:

