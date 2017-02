Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymen Seudun Osuuskaupan edustajiston vaalien ehdokasasettelu alkaa tänään Kymen Seudun Osuuskaupalle valitaan toukokuussa uusi edustajisto. Vaaleja varten Kymen Seudun Osuuskaupan toimialue on jaettu neljään jäsenalueeseen. Asiakasomistajat äänestävät edustajistoon jäsenet omilta jäsenalueiltaan. Vaaleissa ehdokkaaksi voi asettua jokainen 31.12.2016 mennessä Kymen Seudun Osuuskaupan jäseneksi hyväksytty, osuusmaksunsa kokonaan maksanut henkilöjäsen, joka vaalien alkaessa on täysivaltainen ja jonka vakituinen osoite on osuuskaupan toimialueella. Vain jäsen voi olla ehdokkaana, samassa taloudessa asuva rinnakkaiskortin haltija ei voi olla ehdokkaana. — Edustajisto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja ylijäämän käyttämisestä. Edustajisto myös valitsee jäsenet hallintoneuvostoon, joka valitsee edelleen hallituksen. Edustajiston jäsenillä on myös epävirallisempi, mutta vähintään yhtä tärkeä tehtävä. He tuovat osuuskauppaan asiakasomistajien palautteita ja toiveita, joiden perusteella toimintaa kehitetään, talousjohtaja Jukka Virenius kertoo Kymen Seudun Osuuskaupan tiedotteessa. Kymen Seudun Osuuskaupan vaalien ehdokasasetteluaika on 13.2.—9.3.2017. Äänestämään pääsee 15.—26. toukokuuta. Vaalien tulos julkistetaan 6. kesäkuuta. Katso lisätietoja täältä. Lue koko uutinen:

