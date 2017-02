Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymenlaakson ja Etelä-Karjala kauppakamarit: TEM vaarantaa Teslan Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kauppakamarien mielestä Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vaarantaa vakavasti Suomen mahdollisuuksia kilpailla sähköautovalmistaja Teslan Euroopan tehtaasta asettuessaan yhden paikkakunnan taakse. — Teslan tulee itse saada valita paras kohde investoinnilleen. Jos valtio asettuu tukemaan yhtä ainoaa vaihtoehtoa, joka ei edes ole todistetusti paras, vaarantaa se vakavasti Suomen mahdollisuuden kilpailla muita maita vastaan Teslasta, kauppakamarien toimitusjohtajat Jouko Lehtoranta ja Mika Peltonen kirjoittavat kannanotossaan. TEM on elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) johdolla valinnut Vaasan kumppanikseen valmistelemaan esitystä Teslalle. TEM on kutsunut tiistaina kaikki selvityksessä mukana olleet seudut ja kaupungit ”Tem Finland -maajoukkueleirille” keskustelemaan, miten hyödynnetään eri alueiden vahvuuksia tehtaan saamiseksi Suomeen. Kotkan-Haminan seutu kuuluu Kaakkois-Suomesta ainoana kutsuttujen joukkoon. Kauppakamarien toimitusjohtajat pitävät Kaakkois-Suomea parhaan paikkana Teslalle Suomessa. He perustelevat kantaansa seudun logistisilla yhteyksillä, suurteollisuuden traditiolla ja näytöillä suuren kansainvälisen toimijan sijoittumisesta seudulle. Googlen Summan palvelinkeskus on viime vuosien suurin yksittäinen ulkomaalainen investointi Suomessa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/13/Kymenlaakson%20ja%20Etel%C3%A4-Karjala%20kauppakamarit%3A%20TEM%20vaarantaa%20Teslan/2017521899576/4