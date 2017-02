Uutinen

Kouvolan Sanomat: Teemu Lehmusruusun videoteos tuo maaseudun Kuusankoskitalon kylkeen Installaatio- ja mediataitelija Teemu Lehmusruusun videotaideteos 5.5 tuo suomalaisen maaseudun suoraan Kuusankosken keskustaan. MTK:n tilaama, eri paikkakuntia kiertävä teos heijastettiin Kuusankoskitalon seinään maanantai-iltana. Sitä voi käydä katosomassa illan hämärtyessä koko tämän viikon. — Videota ei ole pakko katsoa kuin filmiä alusta loppuun, vaan sen verran kuin jaksaa, Lehmusruusu sanoo. Hän toivoo katsojien jäävän pohtimaan, mitä he maaseudulta ja sen tulevaisuudelta toivovat. — Haluan omalta osaltani rikastuttaa keskustelua aiheesta. Lehmusruusun videoteos tutkii visuaalisesti maa- ja metsätalousyrittäjien työnkuvaa, haasteita ja muutospaineita nyky-yhteiskunnassa. Taiteilija on käynyt viidellä eri paikkakunnalla kuvaamassa maaseutua ja siellä tehtäviä töitä. Kymenlaaksossa kuvauksia ei ole tehty. Lehmusruusun mukaan teos eroaa vähäeleisenä ja pohdiskelevana perinteisestä mainosvideosta. — Kamera lentää ja liitelee aika paljon, sillä mukana on myös kopterikuvausta. Videotaideteoksella juhlistetaan paitsi 100-vuotiasta Suomea myös saman ikäistä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:ta. MTK ja valtaosa sen jäsenliitoista ja yhdistyksistä viettävät 100-vuotisjuhliaan tänä vuonna. Lehmusruusu on syntynyt vuonna 1981 Helsingissä, mutta viettänyt monet lapsuutensa kesät ja joulut Sippolan Saverolla, jossa hänen mummonsa ja vaarinsa asuivat. — Vahvimmat lapsuudenmuistoni liittyvät peltotöissä auttamiseen, naapurin navetassa vierailuihin ja oman maan antimien syömiseen, Lehmusruusu kertoo. Lehmusruusu on valmistunut Aalto-yliopistosta Valokuvataiteen koulutusohjelmasta ja opiskellut Berliinin Universität der Künste -korkeakoulussa. Hänen seuraava näyttelynsä on esillä Helsingin Forum Boxissa huhtikuussa 2017. Videotaideteosta voi käydä katsomassa 19.2. asti päivittäin noin kello 17—22. Lue koko uutinen:

