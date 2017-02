Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ystävänpäivä ei uppoa kaikkiin — kouvolalaiset kertovat, mitä ystävyys heille merkitsee Ystävänpäivää juhlitaan tiistaina. Kuinka kouvolalaiset viettävät päivää ja mitä ystävyys heille merkitsee? Iida Hiltunen toivoo, että ehtisi tavata kavereitaan useammin — ja kaverit häntä. — Tapaan joitain kavereitani viikoittain. Osa asuu niin kaukana, että heitä näen vain kolme neljä kertaa vuodessa. On tärkeää, että on ystäviä, joihin voi luottaa ja joiden kanssa voi viettää aikaa. Juttelemme vähän kaikesta, kuten elämästä ja tulevaisuudesta. Pari Iida Hiltunen ja Teemu Knihtinen eivät kumpikaan vietä ystävänpäivää. He eivät myöskään osta lahjoja toisilleen. — Ystävänpäivä ei ole Suomessa sellainen yleinen juhla, jota vietettäisiin erityisemmin. Joskus kymmenvuotiaana ostimme lahjoja kavereiden kanssa, mutta emme ole ostaneet enää sen jälkeen, Knihtinen sanoo. Tiia Mikkelä viettää päivää perheensä kanssa, ei muuten. Puolitoistavuotias tytär Anni Kokko on lähettänyt ystävänpäivätervehdykset isovanhemmille ja kummeille. — Ystävät merkitsevät minulle tosi paljon. Näemme nykyisin harvemmin, koska monilla on pieniä lapsia. Kun näemme, yhteinen aika on sitäkin arvokkaampaa: juttelemme, nauramme ja olemme vaan. Minulla on muutama hyvä ystävä. Voin kertoa heille kaiken, niin ilot kuin surut. Ystävänpäivän tapahtumia Kouvolan Sanomien tapahtumakalenterissa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/13/Yst%C3%A4v%C3%A4np%C3%A4iv%C3%A4%20ei%20uppoa%20kaikkiin%20%E2%80%94%20kouvolalaiset%20kertovat%2C%20mit%C3%A4%20yst%C3%A4vyys%20heille%20merkitsee/2017221901037/4