Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaukopartiohiihto pystytään kuin pystytäänkin hiihtämään — ”Jäällä ja pikkuteillä hiihtokeli on hyvä” Tämän vuoden kaukopartiohiihdon järjestäminen meinasi mennä täpärälle. Ensi viikonloppuna järjestettävän tapahtuman järjestäminen lyötiin lukkoon vasta tiistaina. Talven vähälumisuus kuitenkin muuttaa hiihtoreittiä. — Yllättävän vähän sulatti lunta tämä viimeinen lämpöaalto. Vaikka kaupungilla näyttää pahalta, maastossa on maassa pakkaslunta, joka kestää, sanoo Jorma Laukkanen hiihdon järjestävästä Kouvolan varuskunnan urheilijoista. Pisin matka kaukopartiohiihdossa on perinteisesti 300 kilometriä. Reitti on tänä vuonna tie- ja järvipainotteinen. — Metsään ei ole mitään asiaa. Reitti menee Utista Haukkajärven kautta Valkealaan, Lappalanjärven kautta Voikkaalle ja sieltä Kuusankosken latupohjalle. Järvellä ja tiepohjilla on yllättävän hyvin lunta, kymmenenkin senttiä. Siellä on ihan täysi talvi. Lappalalla haastetta asettaa jäässä oleva iso railo, jonka kiertäminen vaatii hiihtäjiltä tarkkaa ylityspaikan valintaa. Ilmoittautuneita on toistaiseksi noin 120, ja Laukkanen arvioi lopullisen osallistujamäärän asettuvan 150:n tuntumaan. Se on vähemmän kuin viime vuosina. Vuosi sitten hiihtäjiä oli 180, mutta sitä ennen liikuttiin järjestään yli 200:n lukemissa. — Nyt on ilmoittautunut vain enemmän harrastaneita ja rutinoituneita hiihtäjiä. Kuntoilijat puuttuvat kokonaan. Se on ihan ymmärrettävää, kun ei ole päässyt harjoittelemaan, eikä ole ollut varmuutta, päästäänkö tätä hiihtämään. Kaukopartiohiihdon peruminen on peri harvinaista. Muutama vuosi sitten siihen jouduttiin. Muuten on selvitty reittimuutoksia tekemällä. — Nyt on ensimmäistä kertaa sellainen tilanne, ettei pysty hiihtämään aukealla kynnöspellolla. Sielläkin on sen verran vähän lunta, Laukkanen sanoo. Hiihtotapahtuma järjestetään perjantaista sunnuntaihin. Pitkät matkat starttaavat Uttihallilta perjantaiaamuna kello 6. Käytettävissä oleva aika riippuu hiihtomatkasta. 300 kilometrin hiihtämiseen on aikaa 48 tuntia, lyhyemmillä matkoilla vähemmän. Tämän vuoden kaukopartiohiihto on järjestyksessään 18:s. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/14/Kaukopartiohiihto%20pystyt%C3%A4%C3%A4n%20kuin%20pystyt%C3%A4%C3%A4nkin%20hiiht%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89%E2%80%9DJ%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4%20ja%20pikkuteill%C3%A4%20hiihtokeli%20on%20hyv%C3%A4%E2%80%9D/2017221904122/4