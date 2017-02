Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Tuokkola: On pitänyt olla herkällä korvalla joukkueen kanssa KooKoo lupasi taistella loppuun saakka ja näyttää todellisen luonteensa, vaikka seurajohto kauppasi parin päivän aikana neljä pelaajaa eturintamasta muualle. Tiistai-iltana kouvolalaisjoukkue lunasti lupauksensa Kouvolan jäähallissa, jossa katsottiin uuden Liiga-ajan pohjat yleisömäärässä (2421).KooKoo teki nousujohteisen pelin, paransi esitystään erä erältä ja kaatoi Vaasan Sportin 4—2 (1—1, 1—0, 2—1), joten vierasjoukkueen ohella illan häviäjiä olivat kotiin jääneet kouvolalaiskatsojat. Voitollaan KooKoo otti pudotuspeliviivaa kiinni. Ero kymppisijalla jatkavaan ottelun vähemmän pelanneeseen Sportiin on nyt seitsemän pistettä.— Yhdeksän ottelua on jäljellä, ja me olemme edelleen taistelussa mukana. Kausi on ollut vaikea, siis helvetinmoista taistelua, mutta tämä voitto oli iso. Olemme joukkueen kanssa puhuneet todella paljon tämän kauden aikana, mutta olemme myös todenneet, että nyt on tekojen eikä sanojen aika, KooKoon ruotsalaispuolustaja Oscar Eklund kommentoi.Eklund (1+0) teki voittomaaliksi tilastoidun 3—2-osuman ja päästi sen kunniaksi tavallista äänekkäämmän tuuletuksen. Osuma on Eklundin kauden ensimmäinen.Eklund ja Juha-Pekka Haataja (1+2) ovat ainoina pelanneet KooKoosta kaikki kauden 51 ottelua. Viime kaudella Eklundin ottelumäärä jäi 36:een peräti kolmen loukkaantumisjakson runtelemana.KooKoo myi sunnuntaina Jarkko Malisen, Kai Kantolan ja Ryan O’Connorin Helsingin IFK:hon, ja tiistaiaamuna tuli vielä ilmoitus Mikko Lehtosen siirrosta Ruotsin pääsarjaan HV71:een. Päävalmentaja Tuomas Tuokkolan mukaan peliin valmistautumisessa käytettiin joitakin normaalista poikkeavia lauseita.— Tapahtumarikkaan viikonlopun jälkeen on pitänyt olla herkällä korvalla joukkueen kanssa. Olemme puhuneet viime päivinä paljon ammattiylpeydestä. Näytimme, että edelleen tässä taistellaan ja tapellaan. Sama työ on tehtävä ottelusta toiseen.Tuokkola muistutti, että kokoonpanomuutokset ovat olleet osa KooKoon arkea jo joulutauosta lähtien.— Tilannehan oli samanlainen kuin ennenkin. Ainoa ero oli se, että nyt puuttuneet pelaajat eivät enää tule takaisin. Mutta Sakke (toimitusjohtaja Sakari Välimaa) sai heistä hilloa sukanvarteen, mikä taas on positiivista tulevaisuutta varten, Tuokkola naurahti ja tarkoitti pelaajamyyntejä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/14/KooKoon%20Tuokkola%3A%20On%20pit%C3%A4nyt%20olla%20herk%C3%A4ll%C3%A4%20korvalla%20joukkueen%20kanssa/2017221906975/4