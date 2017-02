Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon jättänyt Kantola: Hyvällä mielellä ja täynnä intoa Yksi Kouvolan KooKoon tyhjennysmyynnin pelinappuloista Kai Kantola pelasi ensimmäisen ottelun HIFK:n paidassa tiistai-iltana Tampereen Ilvestä vastaan. — Tottakai siirryn hyvällä mielellä HIFK:n paitaan ja täynnä intoa. Kauden loput Loppu 11 peliä tulevat olemaan varmasti hieno kokemus. Haluan auttaa joukkuetta niin hyvin kun vaan pystyn, kommentoi HIFK:n ykkösketjussa toisen KooKoosta siirtyneen pelaajan Jarkko Malisen ja Juha-Matti Aaltosen kanssa pelannut Kantola YLE Puheen jääkiekkokierroksen haastattelussa. — Hyvä näytön paikka, hieno mahdollisuus, lisäsi Kantola. KooKoon tekemät kaupat tulivat laitahyökkääjälle yllätyksenä. — Nopeasti nämä etenevät kun huhut alkavat liikkua. En ollut yksin päättämässä siirrosta. Tällaista tapahtuu kuitenkin Liigassa. Asiat muuttuvat ja nyt oli meikäläisen vuoro kokea tämä. Kantola uskoi auttavansa uutta seuraa samoilla lääkkeillä kun Kouvolassa. — Yritän olla sama voimahyökkääjä kun ennekin. Kiekkoa maalille ja yksinkertaista maskipeliä, luetteli Kantola. Kantola ei ole seurannut tarkkaan HIFK:n kautta, mutta tiesi jotain helsinkiläisten ongelmista. — Loukkaantumisia on ollut paljon. Yritetään kääntää laiva runkosarjan lopussa. Joukkue on hyvä ja liikkuva. Taitoa löytyy paljon. Kai Kantola pelasi alkukauden aikana 50 peliä KooKoon paidassa. Kahden passin laitahyökkääjä tahkosi kohtalaiset tehot 14+9=23, mutta teholukema -16 on koko liigassa kolmanneksi huonoin. Lue koko uutinen:

