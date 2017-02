Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan lukioiden oppilaista noin 40 prosenttia on poikia — poikien määrä on vähentynyt vuosittain Tilastojen mukaan Kouvolan lukioissa opiskelee enemmän tyttöjä kuin poikia. Se vaikuttaa muun muassa vanhojen tanssien parien löytymiseen. Vanhojen tanssien poikakatoa paikataan usein muiden lukioluokkien oppilailla tai varusmiehillä. Tänä vuonna vanhojen tansseissa tanssii myös muutama oppilas yläkoulusta ja ammattiopistosta. Jos paria ei löydy, voidaan tanssia tyttöpareina. Tansseihin on lisätty parinvaihtoja, jotta jokainen tyttöpari pääsee tanssimaan myös poikien kanssa. Opetushallinnon tilastopalvelun mukaan vuonna 2015 Kouvolan lukioiden oppilaista noin 40 prosenttia oli poikia ja 60 prosenttia tyttöjä, kun vuonna 2011 Kouvolan lukioissa poikia oli noin 44 prosenttia oppilaista. Poikien määrä on pudonnut kokonaisoppilasmäärästä parilla prosentilla joka vuosi. Kymenlaakson lukioissa tyttöjen poikien suhde on pysynyt samana vuodesta 2011 vuoteen 2015. Kymenlaakson lukioiden oppilaista noin 43 prosenttia poikia ja 57 prosenttia on tyttöjä. Lukioiden oppilasmäärät vaihtelevat vuosittain. Kouvolan lukioiden oppilasmäärä oli vuonna 2015 yhteensä 1412, kun vuonna 2013 oppilaita oli lähes sata vähemmän eli 1316 oppilasta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/14/Kouvolan%20lukioiden%20oppilaista%20noin%2040%20prosenttia%20on%20poikia%20%E2%80%94%20poikien%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20on%20v%C3%A4hentynyt%20vuosittain/2017221905969/4