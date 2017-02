Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan päivähoitomaksut yhteen osoitteeseen — päätös ei helpota vanhempien tulehtuneita välejä Vuoroviikoin eri osoitteessa asuvan lapsen päivähoitomaksu lähetetään jatkossa lapsen kotiosoitteeseen eli lähihuoltajalle. Lapsi voi olla kirjoilla virallisesti vain yhdessä osoitteessa. Tähän saakka vanhemmat ovat halutessaan voineet valita kaksi erilaista laskua kahteen eri osoitteeseen. Jatkossa huoltajien on sovittava laskun maksamisesta keskenään. Muutoksen takana on uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki. Se astuu voimaan maaliskuun alussa. Kouvolan varhaiskasvatuksen palvelupäällikön Helena Kuusiston mukaan joillekin perheille tämä on iso muutos. — Onneksi suurimmalla osalla näistä perheistä puhevälit ovat kunnossa, mutta riitaisissa huoltajuuskuvioissa tuleva laskutusmuutos voi aiheuttaa kinkkisiä tilanteita. Joukossa on heitä, joiden välit ovat niin tulehtuneet, että tällä muutoksella vanhemmat pystyvät hankaloittamaan toinen toistensa elämää. Hoitomaksu määräytyy lähihuoltajan tulojen ja perhekoon mukaan. Lähihuoltajan uuden avo- tai aviopuolison tulot vaikuttavat maksuluokkaan kuten ennenkin. — Pahimmillaan se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lähihuoltajan avopuolisolla on niin isot tulot, että hoitomaksu nousee korkeimpaan maksuluokkaan, vaikka toinen vanhempi olisi työttömänä. Tai voi olla niin, että lähihuoltaja ei tarvitse varhaiskasvatuspalveluja ollenkaan, mutta toinen vanhemmista tarvitsee vuorohoitoa lapsen asuessa hänen luonaan. Vastaisuudessa laskun saa kuitenkin hän, joka ei palveluita käytä. Kuusisto lupaa, että esimerkin kaltaisissa tilanteissa harkitaan, mikä olisi perheen kannalta mahdollisimman oikeudenmukainen ratkaisu. — Perustellusta syystä maksua voidaan alentaa tai jättää se perimättä. Kaikkiaan kaksi maksupäätöstä on tehty noin 30 kouvolalaiselle perheelle. — Vuoroviikoin eri osoitteessa asuvia lapsia on Kouvolassa toki enemmän, mutta noin 30 perhettä on halunnut kaksi eri maksupäätöstä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/14/Kouvolan%20p%C3%A4iv%C3%A4hoitomaksut%20yhteen%20osoitteeseen%20%E2%80%94%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20ei%20helpota%20vanhempien%20tulehtuneita%20v%C3%A4lej%C3%A4/2017221893044/4