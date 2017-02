Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankosken Tähteenkadun koulun sisäilmaa tutkitaan — työntekijän henkeä ahdistaa ja iho kukkii Tähteenkadun koulun nimettömänä pysyttelevä työntekijä kertoo kärsineensä hengitysvaikeuksista ja ihottumasta. Hän sanoo yhden työntekijän vaihtaneen koulua sisäilmaongelman takia. — Kun olin poissa välillä niin hengitys- ja ihovaivat helpottivat. Kun menin takaisin, niin vaivat palasivat pikkuhiljaa. Kouvolalla on matala kynnys sisäilmaongelmissa. Kahden koulun henkilökuntaan kuuluvan ilmoitus oireista johti tutkimuksiin. — Koululla tehtiin tarkastus ja mittaus viime vuoden lopulla, mutta niissä ei löydetty syitä oireilulle, ympäristöterveystarkastaja Reijo Pesonen sanoo. Koulun sisäilmasta mitattiin vaihtuvia orgaanisia yhdisteitä. — Ne jäivät kaikki selkeästi alla toimenpiderajojen. Sieltä ei löydetty mitään minkäänlaiseen kosteuteen viittaavaa, ei selkeää poikkeavaa hajua, Pesonen sanoo. Koulun vs. rehtori Kirsi Valtonen sanoo, että oire-epäilyihin suhtaudutaan vakavasti, koska kyse on ihmisten terveydestä. — Oire-epäilyjä on ollut. Tarkastaja kävi ja mittaukset on tehty. Muistion mukaan mitään ei löytynyt. Tilat todettiin ihan turvallisiksi. Oppilaiden keskuudessa ei Valtosen mukaan ole hänen tietojensa mukaan ollut oire-epäilyjä. — Ihan normaaleja yksittäisiä poissaoloja on ollut lasten keskuudessa. Tähteenkadun koulu remontoitiin vuosikymmenen alkupuolella. Hengitysliiton viestintäpäällikkö Hanna Salminen sanoo, että joillakin terveydentila palautuu. — Toiset reagoivat muita herkemmin uudestaan ja kolmas ryhmä sairastuu mahdollisesti pysyvästi. Suomessa altistuu päivittäin kosteus- ja homevaurioille 600 000— 800 000 henkilöä. — Sisäilmasta sairastuneiden määrää ei tiedetä. Altistuneista 1 — 10 prosenttia sairastuu eri asteisesti, Salminen sanoo. | Kyösti Suolanen Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/14/Kuusankosken%20T%C3%A4hteenkadun%20koulun%20sis%C3%A4ilmaa%20tutkitaan%20%E2%80%94%20ty%C3%B6ntekij%C3%A4n%20henke%C3%A4%20ahdistaa%20ja%20iho%20kukkii/2017221901564/4