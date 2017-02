Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymenlaaksossa on vältytty suurilta norovirusepidemioilta — käsien peseminen on paras suojautumiskeino Norovirus jyllää vahvasti eri puolilla Suomea. Kymenlaaksossa suuremmilta epidemioilta on toistaiseksi vältytty. — Tapauksia on löytynyt kohtuullisesti hoivalaitoksista, mutta laajempia epidemioita ei ole ollut. Kouvolassa hoivalaitoksissa on norovirusta ollut joitakin tapauksia, kertoo Carean tartuntataudeista vastaava lääkäri Risto Pietikäinen. Uudentyyppisen noroviruksen tulemiseen Pietikäinen suhtautuu hieman pelonsekaisin tuntein. — Se ei ole vielä meille onneksi tullut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on se, joka tavallisesti tyypittää viruksia ja tutkii, mitkä niistä ovat kulloinkin vallalla. Noroviruksen tarttumista ja leviämistä vastaan toimivat parhaiten vanhat konstit. — Käsien peseminen on paras keino suojautua norolta niin arjessa kuin hoitolaitoksissa. Jos virus kuitenkin tarttuu. Töihin ei saa mennä kipeänä. — Terveydenhoitoalalla työskentelevillä on sääntö, että ennen töihinpaluuta pitää olla kaksi oireetonta päivää ja senkin jälkeen tulee jatkaa käsien pesemistä ja olla varovainen, toteaa Pietikäinen. Lue koko uutinen:

