Kouvolan Sanomat: Lapsen syöpä koskettaa Kymenlaaksossa noin 20:tä perhettä — kauppareissukin on sairaalle elämys Huomenna keskiviikkona vietetään lapsen syövän päivää. Suomessa sairastuu vuosittain syöpään noin 150 lasta ja Kymenlaaksossa puolisen tusinaa. Kymenlaakson syöpäyhdistyksen lapsiperheiden kerhossa on perheitä noin 20. Lasten yleisin syöpä on leukemia. Sen hoidot kestävät keskimäärin kaksi vuotta. Syöpään sairastuneista lapsista noin 75—80 prosenttia paranee. — Lapsen sairastuminen vaikuttaa myös sisaruksiin ja perheen vanhempien välisiin suhteisiin. Se on aina perheelle järkytys, joka muuttaa hetkessä koko elämän, sanoo Kymenlaakson syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Riitta Korhonen. Teemapäivän päätapahtuma järjestetään Helsingissä, mutta teema näkyy myös Kouvolassa. Torstain KooKoo—Kärpät-pelissä järjestetään lipaskeräys kymenlaaksolaisperheiden auttamiseksi. — Keräysvaroilla järjestetään lapsiperheille virkistystoimintaa ja kerätään varoja niin sanotun alkuavustusten maksamiseen, Korhonen kertoo. Virkistystoimintaa tarvitaan, sillä hoitojen aikana lasten pitää vältellä tarttuvia tauteja, ja siksi normaali ihmisten ilmoilla liikkuminen ei onnistu. Kymenlaakson syöpäyhdistyksellä on oma lapsiperheiden Syke-kerho. Sen kautta lapset ovat päässeet käymään paloasemalla, teatterissa ja elokuvissa ja vierailemaan lelu- ja eläinkaupassa aukioloaikojen ulkopuolella. Tapahtumien järjestämisen lisäksi yhdistys maksaa jokaiselle perheelle 420 euron avustuksen riippumatta siitä, ovatko perheet yhdistyksen jäseniä vai eivät. — Kun toinen vanhemmista jää kotiin hoitamaan sairasta lasta, hänelle myönnetään kunnan omaishoidon tukea. Lapsen sairastuminen voi kuitenkin johtaa perheen talousongelmiin, ja varsinkin yksinhuoltajaperheillä tilanne on vaikea. Lue koko uutinen:

