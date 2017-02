Uutinen

Kouvolan Sanomat: Maaseudun yrityksille 7,1 miljoonan rahoitus Kymenlaaksossa — työpaikkoja syntymässä kaakkoon lähes sata Maaseudun ja maaseutuyritysten kehittämistä tuetaan Kymenlaaksossa lähivuosina reilulla 7 miljoonalla eurolla. Rahaa on myönnetty niin yritysten investointeihin, maaseudun kehittämishankkeisiin kuin nuorten viljelijöiden aloitustukiin. Tuet on myöntänyt Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Yritystukia myönnettiin noin 2,3 miljoonaa, maaseutuohjelman kehittämishankkeisiin 2,5 miljoonaa ja aloitus- ja investointitukia 2,3 miljoonaa. Koko Kaakkois-Suomessa tukisumma oli yhteensä 13,6 miljoonaa euroa. Siitä yrityshankkeiden osuus on 3,1 miljoonaa, millä arvioidaan syntyvän alueelle 99 uutta työpaikkaa. Yritystukia myönnettiin muun muassa elintarvikkeiden jalostukseen, puun jatkojalostukseen ja metalli- ja matkailualoille. Kymenlaaksoon niitä myönnettiin yhteensä 23 eri hakijalle. Kehittämistukea myönnettiin matkailuun, metsätalouteen ja maatalouteen liittyville hankkeille. Rahoitusta haki niin moni, että vain puolet suunnitelluista hankkeista sai tukea. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/14/Maaseudun%20yrityksille%207%2C1%20miljoonan%20rahoitus%20Kymenlaaksossa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89ty%C3%B6paikkoja%20syntym%C3%A4ss%C3%A4%20kaakkoon%20l%C3%A4hes%20sata/2017355/4