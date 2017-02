Uutinen

Kouvolan Sanomat: Muinainen Kalevala on täynnä taikaa — oopperan orkesteriversio tällä viikolla Kouvolassa Kalevala teki brittiläiseen Andrew Lawrence-Kingiin niin suuren vaikutuksen, että hän päätti opiskella suomen kielen. Nyt, vuosikymmeniä myöhemmin, maamme kansalliseepos on muuttunut Lawrence-Kingin käsissä keskiaikaiseksi oopperaksi. Konsertti kuullaan tällä viikolla Kotkassa ja Kouvolassa osana Kymi Sinfoniettan Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. — Kalevala on mahtava teos. Siinä on rakkautta, seikkailua ja kostotarinoita, konserttia johtava Lawrence-King kuvailee. Kapellimestari ja harpisti on käyttänyt Muinainen Kalevala — tarina suomalaisuudesta -teoksensa pohjana Elias Lönnrotin (1802—1884) keräämiä kansansävelmiä. Näistä hän on muokannut ja orkestroinut dramatisoidun musiikillisen tarinan. — Kävin Kansallisarkistossa läpi yli 2 000 runolaulelmaa. Kuten Lönnrot, olen yhdistellyt tieteellistä tutkimusta ja luovaa tarinankerrontaa. Halusin tuoda esille kolme Kalevalassa yhdistyvää asiaa: luonnon, musiikin ja magian. Lawrence-Kingin ja Kymi Sinfoniettan rinnalla esiintyvät laulusolistit Karoliina Kantelinen (Louhi ja Aino), Mikael Maasalo (Väinämöinen) ja Valter Maasalo (Ilmarinen) sekä Kamarikuoro Utopia. Konsertissa kuulijat viedään keskelle Kalevalan tärkeimpiä tarinoita ja paikkoja: Väinämöisen ja Ilmarisen seikkailuihin ja taisteluihin Pohjan akkaa Louhea vastaan, vihreille metsille ja Pohjolan myrskyävälle merelle. — Runolaulelmat ja sävelmät kuljettavat tarinaa eteenpäin. Teos yhdistää modernin orkesterin, kansansävelmät, keskiaikaiset harmoniat ja perinteiset soittimet. Lawrence-King soittaa jouhista valmistettua suomalaista kannelta ja keskiaikaista harppua. Muita erikoisia soittimia ovat eurooppalainen kantele psalttari, keskiaikainen pöytäurkuharmoni regaali ja kampiliira. Muinainen Kalevala keskiviikkona 15.2. kello 19 Kotkan konserttitalossa ja torstaina 16.2. kello 19 Kouvolan kaupungintalossa. Taiteilijatapaamiset ennen konsertteja kello 17.45—18.30 Kotkan Laulumiestalolla ja Kouvolan kaupungintalossa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/14/Muinainen%20Kalevala%20on%20t%C3%A4ynn%C3%A4%20taikaa%20%E2%80%94%20oopperan%20orkesteriversio%20t%C3%A4ll%C3%A4%20viikolla%20Kouvolassa/2017521901979/4