Kouvolan Sanomat: Pienituloisille yksinhuoltajien päivähoitomaksuihin helpotusta Pienituloisten yksinhuoltajaperheiden päivähoitomaksut alenevat maaliskuun alussa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki koskee kunnan järjestämää päiväkoti- ja perhepäivähoitoa. Päivähoitomaksun muutoksesta hyötyvät myös kolmihenkiset perheet, joilla on alhaiset tulot. Uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan päivähoitomaksuja aletaan periä vasta, jos kahden ja kolmen hengen talouksien bruttotulot ovat yli 1 915 euroa. Kahden hengen taloudessa päivähoitomaksu on 11,5 prosenttia bruttopalkan ja tulorajan välisestä summasta. Kolmen hengen taloudessa se on 9,4 prosenttia. Kaupunki ei veloita alle 27 euron maksuja. Tämän vuoksi perheessä, jossa on vain yksi huoltaja, tuloraja nousee käytännössä 2 150 euroon. Kolmen hengen perheessä tuloraja kipuaa 2 202 euroon. Nykyisin päivähoitomaksua aletaan periä, jos yhden aikuisen perheessä bruttotulot ovat yli 1 403 euroa kuukaudessa. Kolmen hengen perheessä tuloraja on 1 730 euroa. Korkein perittävä maksu pysyy ennallaan, eli 290 eurossa. Myös alin perittävä maksu on sama kuin ennen, eli 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu muuttuu siten, että maksu on enintään 90 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli 261 euroa. Seuraavien lasten maksu on edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta, eli 58 euroa. Kouvolan varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Helena Kuusisto myöntää, että uudet tulorajat työllistävät asiakkaita, jos hoitomaksuun on muuttuneiden tulotietojen takia haettava muutosta. — Siitä huolimatta uudet tuloselvitykset kannattaa toimittaa, Kuusisto kannustaa. Kaupungin arvion mukaan uudistuneen lain vuoksi asiakasmaksutulot vähenevät 50 000 eurolla vuoteen 2016 verrattuna. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/14/Pienituloisille%20yksinhuoltajien%20p%C3%A4iv%C3%A4hoitomaksuihin%20helpotusta/2017221900756/4