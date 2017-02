Uutinen

Kouvolan Sanomat: Poikapula piinaa vanhojen tansseja Kouvolan yhteislyseossa Tänäkin vuonna Kouvolan yhteislyseon toisen vuoden oppilaiden eli vanhojen tanssipareina on niin lukion abiturientteja kuin varusmiehiäkin, sillä lukiossa opiskelee enemmän tyttöjä kuin poikia. Lukion liikunnanopettajien mukaan poikapula on jokavuotinen ongelma. Ensisijaisesti pyydetään ykkösluokan poikia apukavaljeereiksi. Lisäksi oppilas voi pyytää tanssiparikseen jonkun koulun ulkopuolelta. Tänä vuonna vanhoja tanssivat Lotta Koskinen ja Anni Suorsa kertovat, että moni lukiossa opiskeleva tyttö alkaa miettiä tanssipariaan jo heti ykkösluokan alettua. Suorsan parina on samalla luokalla opiskeleva poikaystävä Joonas Hasu. Koskinen pyysi kavaljeeriksi rippikouluisostaan, joka käy lukiota. — Onneksi olin ajoissa liikenteessä, kun pyysin häntä parikseni, sillä muutama muukin kysyi häntä tanssiparikseen. Hän on kiltti, kun suostui vielä abivuotenaan tanssimaan. Utin jääkärirykmentin aliupseerioppilas Antti Mustonen on yksi vapaaehtoisista tanssijoista. Hän tanssi omat vanhojen tanssinsa pari vuotta sitten. — Kun vapaaehtoisia kysyttiin, suostuin heti. Tykkään tanssia. Tämä on kunniatehtävä, vaikka tällä hetkellä olenkin pelkkä varamies, kun tanssijoiden parit eivät ole päässeet harjoituksiin. Tytöt kertovat, että heitä jännittää vanhojen tansseissa eniten meneekö kaikki hyvin. — Toivon, ettei kukaan astu helman päälle tai etten kaadu. Joudumme menemään portaita pitkin, joten nekin vähän jännittävät, Suorsa sanoo. — Itse suunnittelemassamme tanssissa on paljon enemmän liikkuvia osia kuin aiempina vuosina, joten sen sujuminen näin ison ryhmän kanssa jännittää, Koskinen kertoo. Hasulle vanhojen tanssit ovat jo toiset, joten hän uskoo tanssien menevän rutiinilla. — Olin jo viime vuonna apukavaljeerina, joten eiköhän kaikki suju hyvin. Lukion liikunnanopettaja Kati Siltovuori kertoo, että vanhojen tanssit eivät ole hirveästi muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. — Vanhojen tanssit ovat pukuloistoa nykyään. Myös vanhojen suunnitteleman oman tanssin osuus korostuu vuosi vuodelta enemmän. Tanssilajit ovat kepeämpiä kuin aiemmin. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/14/Poikapula%20piinaa%20vanhojen%20tansseja%20Kouvolan%20yhteislyseossa/2017221905271/4