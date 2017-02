Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sieltä se aurinko nousi — Kouvolaan luvassa upea päivä Kouvolaan on luvassa aurinkoinen päivä, sekä tänään että huomenna. Näin povailee Ilmatieteen laitos sääennusteessaan. Mainioita päiviä siis ulkoiluun, tai jos ei pääse ulkoilemaan, niin maisemista nauttimiseen sisältäkin käsin.Lisää valoisuuden tuntua tuo se, että päivä on pidentynyt joulukuun lopusta jo roimasti. Päivän pituus on Kouvolassa tällä hetkellä jo 9 tuntia ja 1 minuutti. Aurinko laskee vasta viideltä iltapäivällä.Ennusteen mukaan illalla taivas saattaa hieman pilvistyä, mutta silloinkin vain osittain. Lämpötilat liikkuvat päivällä ylimmillään neljässä plusasteessa.Yöllä lämpötila laskee, ja huomisaamuna pakkasta voi olla kuusikin astetta. Myös huominen päivä on näillä näkymin kirkas ja aurinkoinen.Torstai ja loppuviikko sen sijaan ovat ennusteen mukaan pilvisiä. Lue koko uutinen:

