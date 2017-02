Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sippolan Antares kiinnostaa ulkomaalaisia taiteilijoita Matti Tieaho Taiteilijapariskunta Alina ja Artem Kiselev kehuvat sippolalaista taidekeskus Antaresta. Magnitogorskilainen pariskunta palasi tiistaina Venäjän puolelle. He avaavat keskiviikkona Pietarissa taidenäyttelyn. Etelä-Uralin varrelta kotoisin oleva pariskunta myöntää, että Suomi on Magnitogorskista katsottuna etäinen paikka. — Uralilla kerrotaan todella vähän uutisia Suomesta. Keski-Euroopasta tiedämme paljon enemmän, Alina Kiselev kertoo. Hänellä oli kuitenkin henkilökohtainen suhde Suomeen. Alina Kiselev oli lukenut jo pienenä Tove Janssonin Muumi-kirjoja. Pietarin näyttely oli niin lähellä Suomea, että kiselevit rupesivat viime syksynä tutkimaan, oliko Pietarin lähettyvillä taiteilijaresidenssejä. Taidekeskus Antares antoi osuman. Kiselevin pariskunta on syntynyt yli 400 000 asukkaan Magnitogorskissa, joten he hakivat tarkoituksella residenssiä maaseutuoloista. — Täällä on aitoa suomalaista elämää, ei turisteja. Artem Kiselev viimeisteli Antareksessa joitakin näyttelyn töitä, mutta enimmäkseen pariskunta nautti maalaisrauhasta. Kameran digikorttiin talletettiin paljon valokuvia. — Meillä Uralilla on kallioita, mutta täällä on valtavan isoja kivenjärkäleitä, Artem Kiselev sanoo. Taidekeskus Antareksen johtajan Tiiu Anttisen usko Antarekseen oli viime kesänä pidetyn näyttelyn jälkeen kovilla. Nyt tulevaisuus näyttää tasaiselta. Antareksen taiteilijaresidenssiin on tullut kyselyjä Maltaa ja Yhdysvaltoja myöten. Kaikki taidekeskuksen valmiit työhuoneet ovat vuokralla. Vaikka Anttinen ei järjestä itse tänä vuonna yhtään näyttelyä, Antareksen juhlavassa pääsalissa nähdään ryhmänäyttely Vonteenin valssin 20-vuotisjuhlinnan yhteydessä 18.6.—16.7. Litografianäyttely on vuorossa elokuussa, jos rahoitushaku onnistuu. Lue koko uutinen:

