Kouvolan Sanomat: Tänään oli kevättalven lämpimin päivä Kymenlaaksossa — Anjalassa 6,6 astetta plussaa Tänään tiistaina on ollut kevättalven lämpimin päivä Kymenlaaksossa. Päivät ylimmät lämpötilat mitattiin Kouvolan Anjalassa, jossa mittari näytti 6,6 astetta plussaa. Päivystävä meteorologi Pauliina Kuokka Ilmatieteen laitokselta kertoo, että pari päivää puhallellut Föhn-tuuli on loppunut. Nyt tulee pohjoisen kantilta ja yöstä on tulossa edellisen, varsin lämpimän yön vastapainoksi kylmä. Kylmimmillään lämpötila voi painua alle kymmenen miinusasteen, mutta yleisesti Kymenlaakson alueella alimmat yölämpötilat ovat 5—10 pakkasastetta. Yöllä sää selkenee ja keskiviikkona aurinko paistaa yön aikana tulleen korkeaselänteen ansiosta. Eniten aurinkoa nähdään maan itäosissa. — On lähes selkeää, jos ei ihan. Keskiviikkona päivällä on pari astetta pakkasta. Lue koko uutinen:

