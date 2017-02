Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vanhoista farkuista käsilaukkuja ja kokkausta iranilaisittain — suomalaisten ja maahanmuuttajien työpajat alkavat Veturissa ja Etapissa Veturissa ja Kuusankosken Etapissa aletaan järjestää työpajoja, joiden tarkoitus on tuoda suomalaiset ja maahanmuuttajat yhteen ja auttaa jälkimmäisten kotoutumista. Seuraava työpaja on Veturissa tänään tiistaina kello 14—18. — Idea erilaiseen tekemiseen tuli yhdeltä turvapaikanhakijalta, Jamal al Sammarrailta, joka on osallistunut vastaavanlaiseen toimintaan ollessaan aiemmin pakolaisena Syyriassa. Hän oli siellä oppinut tekemään kynttilöitä, tuunaamaan vanhoista farkuista kasseja ja niin edelleen. Siltä pohjalta oli helppo aloittaa, kertoo Kuusankosken seurakunnan lähetyssihteeri Susanna Roitto. Työpajat järjestävät Kouvolan kaupunki, Kouvolan seurakuntayhtymä ja Suomen Punainen Risti Starttivoimaa-hankkeensa kautta. — Punaisen Ristin oli helppo lähteä mukaan ja ottaa vastuuta pajojen järjestämisestä. Starttivoimaa-hankkeen tarkoitus on löytää erilaisia kotoutumista tukevia toimintamuotoja ja levittää niitä eri paikkakunnille Suomessa ja tämä toimintamalli on juuri sitä, mitä hankkeessa etsitään, sanoo Kaakkois-Suomen piirin vapaaehtoistoiminnan suunnittelija Ulla Laakso. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/14/Vanhoista%20farkuista%20k%C3%A4silaukkuja%20ja%20kokkausta%20iranilaisittain%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89suomalaisten%20ja%20maahanmuuttajien%20ty%C3%B6pajat%20alkavat%20Veturissa%20ja%20Etapissa/2017221903430/4