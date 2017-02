Uutinen

Kouvolan Sanomat: Villisikojen määrä kasvanut rajusti Kaakkois-Suomessa — loukutusta harkitaan kannan pienentämiseksi Kouvolassa villisikoja on kaadettu vanhan Anjalankosken alueella, Kimolassa, Vuolenkoskella ja Iitissä. Villisikaan voi törmätä jopa omassa pihapiirissään sen etsiessä ruokaa. Villisika on kuitenkin pääasiassa vaaraton vieras ihmiselle. — Villisika väistää ihmistä. Mutta jos sitä on haavoitettu, se on erittäin vaarallinen. Jos törmäät autolla villisikaan, älä nouse autosta katsomaan miten sille kävi. Villisika on tuolloin todella agressiivinen. Karjun torahampaat voivat tehdä pahaa jälkeä reisivaltimoille. Villisikakolareita on tapahtunut jonkin verran Suomessa, Suomen metsästäjäliiton Kymen piirin toiminnanjohtaja Erkki Pentinniemi kertoo. Kaakkois-Suomen villisikakanta on kasvanut rajusti. Vuonna 2014 metsästäjät arvioivat Suomessa olevan noin 300 villisikaa, mutta viime vuonna villisikoja arvioitiin olevan jo noin tuhat yksilöä. Koko Suomessa villisikoja arvioidaan olevan noin 3 500 yksilöä. Pentinniemen mukaan kanta on kasvanut villisian ollessa hankala metsästettävä erityisesti lumettomaan aikaan. Kuluneen talven aikana kaakon villisikakannasta onkin Pentinniemen arvion mukaan kaadettu reilut 200 yksilöä. Metsästäjien mukaan kantaa pitäisi harventaa rajusti, jotta afrikkalaisen sikaruton riski pysyisi minimissään. Villisian metsästykseen on tulossa helpotuksia. Metsästyslain muutos salli viime vuonna metsästystä helpottavan kiinteän keinovalon käytön villisikojen ruokintapaikoilla. Parhaillaan maa- ja metsätalousministeriö tutkii mahdollisuutta erilaisten aitausten ja loukkujen käyttämiseen villisian pyynnissä. Tällä hetkellä Suomessa pyydetään loukuilla vain minkkiä ja supikoiraa. — Näissä asioissa pitää ottaa myös eettinen puoli huomioon. Loukku ei saa vahingoittaa eläintä. Villisikaa saa metsästää ympäri vuoden. Pentinniemen mukaan lisääntynyt villisikakanta on saanut normaalisti vain hirvimetsällä liikkuvat metsästäjät aktivoitumaan sikajahtiin. — Suomessa on noin 50 000 aktiivimetsästäjää. Hirvikauden jälkeen pienriista ei ole kovin kiinnostavaa, mutta villisikajahtiin voi lähteä läpi vuoden. Lisäksi ruokintapaikalla odottelua tehokkaampaa on, jos metsästysseurat lähtevät yhteiseen villisikajahtiin koirien kanssa. Tällä tavalla on saatu hyviä tuloksia. Lue koko uutinen:

