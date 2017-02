Uutinen

Kouvolan Sanomat: Xamkin talotekniikan uusittu laboratorio avattiin tänään — kotiympäristössä kehitetään tulevaisuuden ratkaisuja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin uusittu talotekniikan laboratorio ja oppimisympäristö avattiin Mikkelissä tiistaina. Kampukselle on rakennettu kotiympäristö keittiöineen ja kylpyhuoneineen. Siellä testataan, kehitetään ja opetetaan nykyaikaisia ja tulevaisuuden taloteknisiä ratkaisuja. Tietoa saadaan teknisten ratkaisujen vaikutuksista esimerkiksi energiankulutukseen, sisäilman laatuun ja käyttömukavuuteen. Tarkoituksena on edistää energiatehokkuutta ja kehittää asumismukavuutta. Laboratorio palvelee monipuolisesti talotekniikan opetusta, mutta tarjoaa myös yrityksille mahdollisuuksia talotekniikan järjestelmien kehittämiseen. Laboratorio on suunniteltu ja rakennettu yhdessä yritysten ja Etelä-Savon ammattiopiston Esedun kanssa. Talotekniikan koulutuksella on Xamkissa pitkät perinteet. LVI-alan teknikkokoulutus on aloitettu 1967 ja amk-koulutus vuonna 1992. Valmistuneita on vuosittain noin 60. Amk-tutkintoon johtavaa koulutusta tarjotaan sekä päivä- että monimuoto-opintoina, osittain myös englanniksi. Lisäksi on tarjolla ylempään amk-tutkintoon johtavaa talotekniikan koulutusta. Se on tarkoitettu amk-insinööritutkinnon suorittaneille, joilla on alan työkokemusta. Korjattu kello 20.47 torstai tiistaiksi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/14/Xamkin%20talotekniikan%20uusittu%20laboratorio%20avattiin%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20%E2%80%94%20kotiymp%C3%A4rist%C3%B6ss%C3%A4%20kehitet%C3%A4%C3%A4n%20tulevaisuuden%20ratkaisuja/2017357/4