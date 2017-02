Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kahden vuoden vankeus huumekaupasta, kuriiri jäi kiinni tuodessaan lähetystä Kouvolaan Amfetamiinikaupasta annetut yli kahden vuoden vankeusrangaistukset pysyivät ennallaan Itä-Suomen hovioikeudessa. Oikeus vahvisti tiistaina Henri Leo Antero Valtosen ja Joel Emil Kristian Bonde-Jensenin kahden vuoden ja neljän kuukauden vankeusrangaistukseen törkeästä huumausainerikoksesta. Sekä käräjäoikeus että hovioikeus katsovat näytön todistavan, että Valtonen on pitänyt hallussaan amfetamiinia ja on yrittänyt myydä sitä maaliskuussa 2013. Poliisi löysi amfetamiinia maastokätköstä kuusen juurelta Lappeenrannan Korkea-ahosta. Poliisi vaihtoi huumepaketin tilalle sokeria sisältäneen paketin. Valtonen haki paketin maastosta ja luovutti sen Bonde-Jensenille. Kun poliisi pysäytti Bonde-Jensenin Kuutostiellä Luumäen kohdalla, hän oli kuljettamassa pakettia Kouvolaan. Oikeus katsoo, että Bonde-Jensen on yrittänyt hankkia amfetamiinia levittämistä varten. Bonde-Jensen kuului tapahtuma-aikaan Red Devils MC -moottoripyöräkerhoon. Valtonen puolestaan oli aiemmin kuulunut Helvetin enkeleihin kuuluvaan MC Careliaan. Etelä-Karjalan käräjäoikeus antoi päätöksen tapauksessa viime huhtikuussa. Molemmat tuomitut valittivat hovioikeuteen. Hovioikeus hylkäsi Valtosta vastaan nostetun syytteen lievästä ampuma-aserikoksesta. Hovioikeuden mukaan ei voida osoittaa poliisin takavarikoimien patruunoiden kuuluneen tuomitulle tai että tuomittu olisi ilman asianmukaista lupaa pitänyt niitä hallussaan. Tuomitut voivat anoa muutoslupaa ratkaisuun korkeimmasta oikeudesta. Lue koko uutinen:

