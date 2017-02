Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola on kyselyn mukaan huono paikka yrityksille — maineen kiillotus on alkanut Kouvolan seutukunta on Suomen toiseksi huonoin alue yrityksille. Tämän kuvan sai Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n viime viikolla julkaistusta kuntarankingista. Parhaita alueita selvityksessä olivat Seinäjoen, Turun ja Hämeenlinnan seudut. Johtava asiantuntija Jari Huovinen EK.sta kertoo, että Kouvolan seudulta yrityskyselyyn tuli 33 vastausta. Yhteensä kyselyyn vastasi reilut 2 200 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea. Huovisen mukaan Kouvolassa oltiin keskimääräistä kriittisempiä kuntapäättäjien toimintaa kohtaan. Päätösten yritysvaikutusten arviointi ei toimi vastaajien mukaan niin kuin sen pitäisi. Vastausten perusteella retuperällä ovat lisäksi yritysten mahdollisuudet osallistua kuntapalvelujen tuottamiseen ja yrityspalvelujen tasapuolisuus. Varsinkin pienet ja keskisuuret yritykset kokevat olevansa väliinputoajia. Huovinen arvioi, että tärkeintä olisi lisätä yhteyksiä yritysten ja kuntapäättäjien välillä ja tunnistaa yrityskentän monimuotoisuus. — Kaikki haluavat varmasti lisää yrityksiä ja yrittäjyyttä alueelleen. Pk-yrittäjät nähdään usein yhtenäisenä isona joukkona, ja siinä mennään pieleen. Toki aktivoitumista tarvittaisiin molemmin puolin. Inkeroislaisen Kattopoikien Markku Pitkäoja on yksi Kouvolan seudulla pk-yritystä vetävistä yrittäjistä. Pitkäoja sanoo, että hän ei ole yrityksensä kanssa ollut tekemisissä kaupungin tai kehitysyhtiö Kinnon kanssa. — Joku voi tarvita yrityspalveluja, mutta meillä ei vain ole ollut tarvetta. Tietysti kun kyselyn tuloksia kuuntelee, ehkä on ollut parempikin näin. Kukaan ole toisaalta ottanut yhteyksiä kaupungilta tai Kinnostakaan. Sen sijaan pari vuotta sitten Kattopoikien ovella kolkutteli vieras Jyväskylästä. — Hän kyseli, että onko yrityksellä aikomuksia laajentaa. Lupasivat auttaa vuokraamaan tiloja Jyväskylän seudulta. Lue koko uutinen:

