Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan järjestöavustuksia voi nyt hakea — jaossa kaikkiaan noin 600 000 euroa Kouvolalaiset seurat ja järjestöt voivat nyt hakea kaupungilta avustuksia. Aikuisväestön lautakunta hyväksyi keskiviikkona avustusten käyttösuunnitelman vuodelle 2017.Toiminta-avustuksien hakuaika päättyy 31. maaliskuuta klo 15. Tilavuokra-avustuksia voi hakea 31.10.2017 klo 15:een saakka. Kaikki hakemukset voi jättää yhteispalvelupisteeseen kaupungintalolle.Jaossa on kaikkiaan 596 360 euroa. Summa on sama kuin vuonna 2016.Kulttuuritoimen osuus on 135 700, liikuntatoimen 365 500 ja sosiaali- ja terveysalan toiminnnan 95 160 euroa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/15/Kouvolan%20j%C3%A4rjest%C3%B6avustuksia%20voi%20nyt%20hakea%20%E2%80%94%20jaossa%20kaikkiaan%20noin%20600%E2%80%89000%20euroa/2017221908064/4