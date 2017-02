Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan oma kasvatti Tuomas Hirvonen teki uransa piste-ennätyksen — valmentajien kohtelias käytös on jo tavaramerkki Korisliigassa Pieti Poikolan sanoin koripallo voitti keskiviikkoiltaisessa Korisliigan ottelutapahtumassa, jossa kotijoukkue Kouvot taipui Salon Vilppaalle 97—100 (41—47) Mansikka-ahon urheiluhallissa. Kouvojen päävalmentajana Poikola luonnollisesti harmitteli täpärää tappiota, mutta oli iloinen oman miehistönsä skarppaamisesta tunnepitoisessa ottelussa, jossa Vilppaan johto oli suurimmillaan kolmannella neljänneksellä 12 pistettä (54—66). — Kun olimme down, kotiyleisö työnsi meidät uudelleen taisteluun, ja pelaajat näyttivät silloin selkärankaansa. Taukotilanne mairitteli meitä. Numerot eivät kerro koko totuutta. Ensimmäisellä puoliajalla puolustuksemme oli huonompaa, vaikka Vilpas scorasi toisella puoliskolla 53 pistettä, Poikola summasi. Kuumia tunteita. Huikaisevan kovia kolmosia. Torikokouksia. Kotijoukkueen herääminen ja pirteä takaa-ajo. Tasaista ja väkevää taistelua voitosta aivan viimeiselle sekunnille saakka. Niistä oli Kouvojen ja Vilppaan kamppailu tehty. Jämäkästi puolustanut Vilpas sai alussa johtaneen Kouvojen hyökkäyspelin pois tolaltaan. Kouvot tokeni takaisin voittokamppailuun kolmannella 10-minuuttisella, jolla Tuomas Hirvonen naulasi kolme kolmosta viidestä yrityksestä. Peräti seitsemän kertaa kaaren takaa osunut Hirvonen tehtaili 25 pistettä 47 prosentin teholla. Ensimmäistä kertaa kuluvalla kaudella Kouvojen ottelun paras korintekijä oli suomalaispelaaja. Kuudetta kauttaan Korisliigassa esiintyvä Hirvonen teki samalla uransa piste-ennätyksen. Hirvosen heittotarkkuus on jättänyt tällä kaudella paljon toivomiseen varaa. Kahdessa edellisessä ottelussa seitsemästä kolmosesta ei mennyt sukkaan yhtään. — Tumpin kanssa on ollut puhetta, että hänen todellinen heittotaitonsa ei korreloi kauden lukemia. Hänestä on toivottavasti kasvamassa seuraavan mestarijoukkueen kapellimestari, milloin sen aika sitten onkaan, Poikola suitsutti 20-vuotiasta Kouvolan omaa kasvattia. Hirvosen kolmosella Kouvot kävi 92—90-johdossa minuutti ennen loppua. Vilppaan Desmond Williams (25/8) osoittautui kuitenkin kentän kunkuksi ja teki tämän jälkeen kylmäpäisesti viisi pistettä. Williams (kakkoset 4/6 ja kolmoset 5/10) upotti pelitilanneheittonsa kovalla prosentilla. Korisliigassa on paikallaan antaa suurimmalle osalle päävalmentajista tunnustus mediakäyttäytymisestä. Kaudesta toiseen on ihailtavaa, kuinka kohteliaita, asiallisia ja analyyttisia lausuntoja pystytään antamaan heti ottelun jälkeen, vaikka vain hetkeä aiemmin on posotettu tunteiden vuoristoradalla runsaat puolitoista tuntia. Tuomarien tai vastustajan mollaaminen loistaa poissaolollaan. Vilppaan Joonas Iisalo sanoi oppineensa Poikolalta paljon jo aiemmista kohtaamisista, eikä se ollut mitään nuoleskelua. — (Katajan Greg) Gibsonin sanoin Pieti on valmentaja, joka näyttää oman joukkueesi heikkoudet. Saimme taas paljon videomateriaalia, jota voimme käyttää harjoittelussa. — En voi kuitenkaan paljastaa, mitä tästä ottelusta opimme, koska kohtaamme Kouvot vielä kahdesti runkosarjassa ja mahdollisesti myös pudotuspeleissä, Iisalo naurahti. Lue koko uutinen:

