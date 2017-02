Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kulissit kaatuvat Mikä?teatterissa — Hiekkahentuset on komedia muistamisen vaikeudesta Hiekkahentuset on näytelmä Alzheimerin tautia sairastavasta Esteristä, jonka syntymäpäivää suku kokoontuu juhlistamaan. Vaikka Esterin muistisairaus ei vielä ole edennyt kovin pitkälle, lähimuistille se on alkanut tehdä tepposia. — Lähimmät sukulaiset ovat huomanneet ongelman. Vieraammille Esteri sen sijaan onnistuu esittämään täysipäistä melko pitkään, kertoo näytelmän käsikirjoittaja Anja Tiainen. Näytelmän ensi-ilta on Kouvolan Kasarminmäellä sijaitsevassa Mikä?teatterissa perjantaina. Tiainen myöntää saaneensa näytelmään aineistoa lähipiiristään. Repliikkeihin on päätynyt jopa muutamia koomisia sutkautuksia suoraan Tiaisen edesmenneen äidin suusta. Tämäkin sairasti Alzheimerin tautia. Käsikirjoittaja toivoo näytelmän herättävän katsojissa ajatuksen siitä, että on sittenkin tärkeämpää olla rehellisesti sitä mitä on, kuin esittää turhantärkeää. Muistisairautta ei hänen mielestään tarvitse piilotella tai hävetä. On nähtävä ihminen diagnoosin takana. — Muistisairas aistii herkästi ilmapiirin ja sen, miten häneen suhtaudutaan. Kouvolalaissyntyinen Tiainen työskenteli pitkään Kouvolan Lyseon lukion opinto-ohjaajana. Vuonna 2013 hän muutti miehensä kanssa Kajaaniin ja opiskeli uuden ammatin. Nykyisin lähihoitajana työskentelevä Tiainen tekee töitä nimenomaan muistisairaiden vanhusten kanssa. Hän vastaa oman yksikkönsä vanhusten viriketoiminnasta. — Työ on osoittautunut juuri niin mielenkiintoiseksi kuin oman äitini kanssa touhutessani ajattelinkin. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

