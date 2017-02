Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lukijat hyväksyvät KooKoon pelaajakaupat Jos Kouvolan Sanomien lukijoita on uskominen, KooKoo teki oikein ryhtyessään niin sanottuihin tyhjennysmyynteihin. Verkkokyselyn vastaajista yli 60 prosenttia hyväksyy kaupat ja vajaat 40 prosenttia ei. Suunta on ollut koko ajan hyväksyvämpään päin. Ensimmäisen päivän jälkeen tilanne oli kutakuinkin 50/50. Ääniä oli keskiviikkoaamuun mennessä annettu reilut 600. KooKoon ovat jättäneet Helsingin IFK:hon siirtyneet Jarkko Malinen, Kai Kantola ja Ryan O’Connor ja ruotsalaista HV71:tä loppukauden edustava Mikko Lehtonen. Vastalauseita pelaajakauppojen suhteen on tullut siitä, että kausikortin ostaneet tuntevat tulleensa petetyiksi. Osa lukijoista haluaisi myös Kouvolan kaupungin perivän maksamansa tuet takaisin. Myyntien perustelu talouden turvaamisella on kuitenkin kääntänyt monen ajatukset hyväksyvämmiksi. — Mieluummin jatkossakin ostan kausikortin liigaseuralta, enkä konkurssipesältä! Hyvä päätös, kirjoittaa nimimerkki KooKoon tukena viimeisimmän, Mikko Lehtosen siirrosta kertovan uutisen yhteydessä. Äänestys on edelleen auki niille, jotka haluavat asiaan ottaa kantaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/15/Lukijat%20hyv%C3%A4ksyv%C3%A4t%20KooKoon%20pelaajakaupat/2017221907787/4