Kouvolan Sanomat: Päivän peli: Kaatuuko Korisliigan paras vierasjoukkue Vilpas taas Mansikka-aholla? Viime koripallokauden ehdottomiin helmiin kuului Kouvojen ja Salon Vilppaan välinen puolivälieräsarja. Tänään keskiviikkona Kouvot kohtaa Vilppaan toistamiseen tällä kaudella, mutta toisen kerran peräkkäin Mansikka-aholla. Tässä ottelun ennakkoasetelmia. Asetelma: Kouvolan Kouvot ja Salon Vilpas kohtasivat tällä kaudella ensimmäisen kerran vasta tammikuun 11. päivänä Mansikka-aholla. Tuolloin Kouvot vei loppua kohti kuumenneen ottelun selvästi 86—68. Keskiviikon ottelu on vasta joukkueiden kauden toinen kohtaaminen ja myös toinen peräkkäinen Kouvolassa. Korisliigan sarjaohjelman laatija on sijoittanut jostain käsittämättömästä syystä kauden molemmat Salossa pelattavat pelit kahden viikon välein maaliskuulle. Kouvot on ollut tällä kaudella hyvä kotijoukkue (8 voittoa/4 tappiota). Kymmenestä viimeisestä pelistään se on voittanut puolet ja viidestä viimeisestä kolme. Sillä on alla vierasvoitto Kauhajoen Karhusta pistein 87—91. Sarjataulukon kakkospaikkaa pitävä Salon Vilpas on pelannut tällä kaudella hyvin vieraskentällä ja on Joensuun Katajan ohella ainoa positiivisen saldon vieraissa tehnyt korisliigajoukkue. Vilpas aloittaa kolmen peräkkäisen vieraspelin putken Mansikka-aholta. Salolaiset kärsivät edellisessä pelissä kotitappion sarjaa johtavalle Seagullsille, mutta on vain kaksi pistettä helsinkiläisiä perässä. Vilpas jahtaa siis takuuvarmasti ahnaasti myös runkosarjan voittoa. Seuraa heitä: Kouvojen Rakeem Buckles oli pitelemättömässä vedossa edellisessä kohtaamisessa Mansikka-aholla. Laituri nakutti 23 pistettä ja kaapi kahdeksan levypalloa. Raheem Appleby ratkaisi perjantaina voiton Kouvoille Uudessakaupungissa. Takamies tehoili 25 pisteen edestä. Juwan Staten oli ilmiliekeissä päätöskympillä kun Vilpas kaatoi edellisessä matkapelissä Katajan. Seagullsia vastaankin takamies oli joukkueen paras pistemies 19 pinnalla. Edellisessä kohtaamisessa Vilppaan päävalmentaja Joonas Iisalo poistettiin pukuhuoneen puolelle ennen ottelun päätössummeria. Sanottua: — Uskon, että luvassa on fyysinen ja yleisöönmenevä ottelu. Yritämme omalle taisteluasenteellamme tienata taas kotiyleisön tuen taaksemme, lupaa Kouvojen pääluotsi Pieti Poikola Korisliiga-sivuston otteluennakossa. — Jotta Kouvolasta tulee pisteet kotiin, meidän täytyy onnistua etenkin puolustuspäässä, ennakoi Vilppaan päävalmentaja Joonas Iisalo keskiviikon kohtaamista Mansikka-aholla. Kouvot—Vilpas, Korisliigaa Mansikka-ahon urheiluhallissa alkaen kello 18.30. Lue koko uutinen:

