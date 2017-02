Uutinen

Kouvolan Sanomat: Penkkareita vietetään tänään — Kuusankoskelle luvassa kunnon karkkikuuro Kuusankosken lukion abit panivat kuuntelukokeiden jälkeen hösseliksi. Perinteinen penkkarisotku järjestettiin perinteiden mukaisesti levittämällä jätesäkkitolkulla sanomalehtisilppua sekä metreittäin vessapaperia, lankoja, naruja, teippejä ja kelmua portaikkoon, aulaan ja mediateekkiin. — Ihan mahtavaa, upea fiilis! Tätä on niin odotettu, hehkuttivat Ella Kiuru, Oona Punkkinen ja Saara Paljakka. H-hetken kynnyksellä tunnelma vaihtelee jännityksestä haikeuteen. Abeille penkkarit ovat lukiovuosien huipennus, jota on odotettu ja suunniteltu hartaasti. Samalla se on myös viimeinen kerta olla yhdessä koulunkäynnin merkeissä. — Seuraavaksi nähdään, kun kirjoitukset varsinaisesti alkavat. Siihen on melkein kuukausi, Ella Kiuru miettii. Kovin paljon haikeudelle ei kuitenkaan jää aikaa, sillä paikkojen on oltava kunnossa ja penkkariasun valmiina tiukasti aikataulutettua torstaipäivää ajatellen. Kuusankosken lukion abit aloittivat penkkariurakkansa aamukahdeksalta. Kun oman lukion oppilaat oli asianmukaisesti hyvästelty, abit lähtivät kiertävämään muissa Kuusankosken kouluissa ennen suurta kokoontumista Kouvolan keskustaan. — Karkkia on varattu kuutisen kiloa per abi, Oona Punkkinen sanoo. Penkkareiden jälkeen on vuorossa abiristeily. Sen Kuusankosken lukion abit tekevät Tukholmaan, kertoo järjestelyvastuussa ollut Saara Paljakka. Vaikka Kuusankosken lukiossa pantiin paikat niin sanotusti kuntoon, ihan mitä tahansa ei saa eikä sovi tehdä. Sotkemiselle on varattu omat alueensa, joihin esimerkiksi luokkatilat eivät kuulu. Perinteiset abivideo ja -laulu sekä lukion seinille esille ripustetut julisteet ovat käyneet läpi ennakkosensuurin. — Harvoin löytyy enää sensuroitavaa. Abeille on teroitettu, että laulut, videot ja julisteet eivät saa olla sopimattomia eivätkä loukata ketään. Aika hyvin abit ovat omaa järkeään kuunnelleet, penkkarivalmisteluja päältä katsellut apulaisrehtori Kari Huhta kertoo. Alkoholin suhteen lukiolla on nollatoleranssi. Kouvolassa abien yhteinen penkkarikulkue lähtee Sumulaakson kentältä kello 12. Kulkue kiertää Manskin remontin takia poikkeusreittiä Koulukadun, Kouvolankadun ja Kivimiehenkadun kautta Torille. Penkkarikulkueet myös Iitissä kello 10 ja Elimäellä kello 11.30. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/15/Penkkareita%20vietet%C3%A4%C3%A4n%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20%E2%80%94%20Kuusankoskelle%20luvassa%20kunnon%20karkkikuuro/2017221910663/4